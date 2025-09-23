《暴風圈》後再有韓劇陷辱華風波 《暴君的廚師》惹內地網民不滿 全智賢廣告下架

《暴君的廚師》

韓國女星全智賢主演嘅韓劇《暴風圈》最近正熱播，不過因劇中一句「為什麼中國會偏好戰爭？」台詞，激起內地網民強烈反擊，質疑劇集辱華。事件發酵後，有指，全智賢於中國代言嘅數個知名品牌廣告亦迅速下架，令佢喺中國嘅形象與工作遭受衝擊。另外，由允兒（少女時代成員）和李彩玟主演嘅韓劇《暴君的廚師》亦因內容疑似「辱華」陷入風波，該劇講述朝鮮王朝時期與明朝使節嘅故事，部分劇情被批評暗諷明朝使臣為小偷，李彩玟飾演「燕熙君」與明朝使臣嘅互動被指有辱歷史，引發唔少內地網民不滿。

尤其係最近播出嘅第9集，允兒與明朝御廚廚藝對決，劇情將明朝御廚以辣椒粉換取花椒嘅細節誤解為偷竊，且被打罵至向燕熙君下跪求饒，引來內地網民發怒，批評劇組「噁心中國人」。對此，允兒粉絲出面解釋，認為劇中翻譯有誤，誤解原意，指出允兒嘅角色對中國料理有敬意，辣椒粉係用珍貴嘅花椒換取，係合法交易，並非偷竊。明朝使臣下跪求饒則因為揭發欺君行為，而非向燕熙君下跪，且該使臣原型係明武宗時宦官劉瑾，屬於亂政奸臣。

《暴君的廚師》劇照

《暴君的廚師》劇照

《暴風圈》劇照

