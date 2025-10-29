江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
《最後一戰》重製版登PS5！零售商公告主機大戰終結，網笑：問過任天堂了？
知名遊戲零售商 GameStop 最近在各大社群貼出一張幽默的官方公告，以半開玩笑的方式宣布「主機大戰結束」。而這公告的導火線，是微軟旗下經典第一人稱射擊遊戲《最後一戰：戰鬥進化》（Halo: Combat Evolved）的重製版，日前宣布將於 2026 年首度登上 PlayStation 平台，並支援跨平台連線遊玩。
GameStop 在聲明中指出，這場起源於 2000 年代初期、因為《最後一戰》Xbox 獨佔而起的長期主機大戰，如今隨著該遊戲跨到敵營推出，也象徵著一個新時代的來臨。GameStop 宣告所有平台之間的獨佔就此作廢，並呼籲：「主機陣營的忠誠者們應停止相互敵對」，共同享受一個不再被平台隔閡的遊戲新紀元。
GameStop 的聲明雖然有趣，卻在網路上引發了兩極化的反應。許多玩家認為，只是一款遊戲登上競爭對手平台，還遠不足以宣告長達 20 多年的主機大戰終結，尤其是任天堂（Nintendo）至今還是以強大的獨佔遊戲陣容穩坐市場一方：「沒有獨佔遊戲的主機毫無意義」、「剩下任天堂 vs 索尼」、「PC 玩家看著這些原始人部落之間的原始爭鬥」、「不可能，戰爭永遠不變」、「索尼和微軟結盟，要打任天堂？」
A Statement from GameStop pic.twitter.com/GraJAT69aI
— GameStop (@gamestop) October 25, 2025
