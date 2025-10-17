《最後生還者》出手遊？騰訊曾向索尼要授權，但被拒絕了

索尼旗下的《最後生還者》一直以來都只有頑皮狗自己製作過相關遊戲，沒有授權給外部廠商過，不過由於前陣子控告騰訊《荒野起源》抄襲《地平線》系列，其中的法庭文件就曝光騰訊曾向索尼提案，想取得《最後生還者》、《地平線》的專案授權，但最後都被打槍拒絕。

最後生還者會出手遊嗎？（圖源：PlayStation）

索尼在今年 7 月時開告原本有合作關係的《荒野起源》，其中大量「借鑒」了《地平線 期待黎明》、《地平線 西域禁地》等作品的元素，包含基本設定、角色外觀、機器獸等，當時就曝光其實騰訊曾想取得授權但失敗。而在兩方上法庭後，騰訊想駁回此案，讓索尼不得不提交一些新的文件，也透露了更多相關資訊。

根據外媒報導，在 2024 年初時騰訊曾在 DICE、GDC 期間跟索尼的 PlayStation Studios 手機部門負責人 Olivier Courtemanche 會談，試圖取得「Z計畫」的《地平線》遊戲授權，這個計畫最終在 4 月遭到拒絕，不過騰訊看起來仍不想放棄，後續試圖重新協商，在索尼負責人又飛到中國聽看看對方提案，當時以為騰訊這次想改做《最後生還者》系列，不過在簡報後面似乎又鬼轉回《地平線》的遊戲構想，讓 Olivier Courtemanche 相當困惑，後續想當然也是拒絕了相關提案。

而頑皮狗正在開發的《星際：異端先知》（Intergalactic: The Heretic Prophet），目前僅有一個動畫預告，上市日期未定，不過曾有傳聞提出，公司內有另一部分成員正在打造《最後生還者3》，但當然並未證實。

