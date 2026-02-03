《最後生還者》影集第三季是最終季？HBO節目負責人語出驚人：「看起來是這樣」
由 HBO 所製作的遊戲改編影集《最後生還者》自 2023 年發布第一季以來，前兩季都獲得了許多成功，第一季當時入圍了 24 項電視影集最高榮譽艾美獎肯定，去年第二季開播時也延續了第一季的成功，創下超過 500 萬名觀眾同時收看第一集的紀錄，而當時第二季劇情收在了喬爾死亡後，艾莉與狄娜將踏上復仇之路，後續的旅程就是第三季劇情了。而最近，HBO 節目部負責人 Casey Bloys 似乎也確認，《最後生還者》影集第三季將可能會是最後一季。
綜合外媒報導，在 2023 年《最後生還者》的 HBO 影集發布以來，前兩季已經獲得了成功。而最近 HBO 節目部門負責人 Casey Bloys 接受外媒訪問，聊起這個成功的遊戲改編影集未來時被問到，《最後生還者》第三季是不是最後一季時正面回應：「看起來確實是這樣。」
不過，Casey Bloys 也補充，這個影集未來的走向仍將由節目統籌 Craig Mazin 決定，表示：「我們主要聽節目統籌的意見，他還在研究到底要再多兩季故事，還是用一季更長的影集劇情來講完故事，我們跟從他的引導。」，因此，目前看起來，在預計於明年開播的《最後生還者》第三季播出後，這個影集會不會有第四季之後的劇情仍在未定之天。
只是從原本的《最後生還者 第二部》遊戲劇情來說的話，如果第三季就要講完喬爾死亡後的所有故事似乎有些難度，可能得要拍更多集數才能完整改編完所有的故事情節。
