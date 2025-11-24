《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》11.25起港鐵香港站及中環站聯展 回顧一代武術傳奇光輝人生｜Yahoo活動街

國際傳奇巨星李小龍以演員、武術家的身分，成為跨時代、跨國界的傳奇人物。他以「由武入哲」的融會貫通，將「無形」理念融入武術之中，為武術世界樹立嶄新標竿，對全球電影的深遠影響延續至今。藉著今年是李小龍誕生85周年之際，港鐵與李小龍基金會及香港文化博物館攜手呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》，從電影、武術、哲學及藝術四大面向全面探索這位巨星的非凡人生，向廣大市民及乘客展現這位成長於香港的一代宗師在電影、武術、哲學及藝術的深厚思想和內涵，以及其畢生實踐的武術精神與人生哲學，讓大眾共同見證一代武術傳奇的足跡。

廣告 廣告

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》11.25起港鐵香港站及中環站聯展

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》11.25起港鐵香港站及中環站聯展

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》由兩大展區組成，包括展期由11月25日至12月8日、位於香港站中環行人隧道「港鐵藝術舞臺」的互動體驗，以及展期由11月25日起，設於中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊的主題特展。香港站以動態裝置與互動體驗為主，帶領參觀者以多重感官沉浸式探索李小龍的非凡人生。

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》互動體驗@香港站

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》互動體驗@香港站

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》互動體驗@香港站

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》互動體驗@香港站

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》互動體驗@香港站

而中環站後者則展出大量珍貴照片及藝術裝置，讓大家細味李小龍的武術哲學及其自我探索之旅，並追蹤李小龍於香港的生活軌跡。展覽一動一靜，各具特色，全面展現這位傳奇人物的光輝成就及人生哲學。

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》主題特展@中環站

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》主題特展@中環站

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》主題特展@中環站

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》主題特展@中環站

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》主題特展@中環站

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》主題特展@中環站

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》主題特展@中環站

李小龍創立的截拳道強調「無形」、「流動」及「適應變化」，動作如影隨形般靈活多變。突破傳統武術框架，展現劃時代的武藝思想，與港鐵於城市脈動中追求靈活、高效、以人為本及持續創新的服務理念不謀而合。由港鐵公司精心呈獻的《無形之道》，既是一場文化旅程，亦是一次關於變化與永恆的深層自省對話；誠邀市民及乘客親臨展覽，一同感受李小龍的精神，探索「無形之道」的深層意義。

=================

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》互動體驗@香港站

展覽日期：2025年11月25日至12月8日

展覽地點：港鐵香港站中環行人隧道「港鐵藝術舞臺」

=================

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》主題特展@中環站

展覽日期：2025年11月25日起

展覽地點：港鐵中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）