《東張西望》不點名指連鎖壽司店涉刺身走私 壽司郎母公司斥報道失實誤導 將採取法律行動︱Yahoo

壽司郎母公司發聲明

【Yahoo新聞報道】《東張西望》近日播出，懷疑有人從內地偷運刺身及海鮮入港，更指懷懷疑部分貨品流入本港大型壽司連鎖店，報道中未有點名那一間餐廳。

壽司郎的母公司為「FOOD & LIFE Companies」今日（3 日）晚上發聲明，批評報道不盡不失，僅憑單方面資訊，「在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗本公司使用走私食材，」。強調有關內容直接誤導公眾及嚴重影響公司聲譽，引起市民疑慮，對將採取法律行動。

指報道直接誤導公眾

該節目聲稱，自今年 5 月接獲匿名舉報後，攝製隊展開長達數月的調查，指有水貨客以非法途徑從內地運送魚生及其他海鮮回港，貨物上標示「斑點鮭」等字樣，並懷疑部分貨品流入本港大型壽司連鎖店。報道指，攝製隊拍攝到多名水貨客在粉嶺蓬瀛仙館附近停車場交收貨物，現場環境惡劣，保鮮方式亦不符合衛生標準。

廣告 廣告

Food & Life Companies 在聲明中表示，公司所有食材均透過指定冷鏈專業物流公司運送至各分店，並不涉及任何非法渠道，《東張西望》報道中刊登的照片，當中的人物並非該公司或物流公司之員工；相關貨品早前已完成清關手續及檢驗。

稱有人撿拾發泡膠箱作其他用途

公司指，有人懷疑未經同意，撿拾壽司郎的廢棄發泡膠箱作其他用途，又稱公司本月已提醒員工處理垃圾要加倍小心，以免引起誤會及公眾疑慮。

聲明表示，香港壽司郎將繼續嚴守日本壽司品牌的品質要求，確保所有食品及食具符合香港的衞生標準，致力為顧客提供安全及愉快的用餐體驗。