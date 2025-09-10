《梅艷芳4K全新剪輯版》10.10起百老匯獨家公映！3小時足本播放 新增從未曝光珍貴片段

芳華猶在，感動再來。適逢10月10日梅艷芳生日，《梅艷芳4K全新剪輯版》將於10月10日起百老匯獨家公映，電影新增從未曝光珍貴片段，片長共206分鐘，包括15分鐘中場休息，於大銀幕4K高清重現。特典套裝同時推出，除了《梅艷芳4K全新剪輯版》，觀眾還可一次過欣賞《胭脂扣(4K修復版)》及《審死官》兩套梅姐經典，兼得紀念版迷你電車，而王丹妮及廖子妤兩位主演更會於特典場現身謝票。特典套裝今日(9月10日)起公開發售。

《梅艷芳4K全新剪輯版》

《梅艷芳》電影傳承梅姐「提攜後輩精神」 當日後起之秀現在影壇發光發亮

2003年，「香港的女兒」梅艷芳離開了我們，梅姐短短40載人生，除了留下一首首金曲及一部部經典電影，她還不遺餘力提攜圈中後起之秀，他們在梅姐離開後繼續成為樂壇影壇的中流砥柱。《梅艷芳》上映接近四年，戲中多位參演的新晉演員現今已在影壇發光發亮，王丹妮初試啼聲便憑此片榮獲香港電影金像獎最佳新演員、廖子妤憑戲中亮眼表現榮獲香港電影金像獎最佳女配角、鍾雪瑩去年憑《看我今天怎麼說》獲得金馬獎最佳女主角、劉俊謙及胡子彤憑《九龍城寨之圍城》俘虜大批影迷，何啟華、朱鑑然、柯煒林、蘇皓兒、劉沛蘅的作品亦愈來愈受觀眾喜愛。《梅艷芳》電影剛好傳承了梅姐提攜後輩的精神，觀眾可於《梅艷芳4K全新剪輯版》中再次欣賞到一眾年青演員鋒芒初露的精彩演出。

《梅艷芳4K全新剪輯版》思念未減謝票特典場

《梅艷芳4K全新剪輯版》思念未減謝票特典場宣傳

廣告 廣告

《梅艷芳4K全新剪輯版》故事大綱：

芳華猶在，感動再來。《梅艷芳》全新剪輯版，新增從未曝光珍貴片段，3小時足本播放，一戲呵成於大銀幕4K高清重現。2003年，梅艷芳離開了我們。一代巨星殞落，標誌著香港一個光輝時代的終結。四歲在荔園登台的小歌手，唱到成為風靡亞洲的舞台女皇，梅姐短短40載人生，當中經歷幾多艱辛，付出多少犧牲？星光背後，她的感情生活，她對工作的熱愛，對朋友以至對香港的情義，也成就了她那「香港的女兒」無可替代的地位。為實現梅姐留下一部傳世電影的遺願，安樂影片聯同金像團隊籌備7年製作出《梅艷芳》，希望將她的傳奇一生，重現歌影迷眼前！

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！