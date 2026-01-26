錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
《極限競速：地平線6》終於來了！5月19日XBOX、PC搶先發售，地圖歷代之最還包含550種車款！
今（23）天凌晨微軟舉辦線上發表會「Developer_Direct2026」，正式確認由旗下 Playground Games 打造的開放式界競速遊戲《極限競速：地平線6》將於 5 月 19 日推出 XBOX Series X|S 與 PC 版本，也將加入訂閱服務 XGP 陣容。並且這次將帶領玩家來到日本，打造系列作史上最大的地圖規模，光是東京都會區就是前作墨西哥瓜納華托的 5 倍。而《極限競速：地平線6》也預計會推出 PS5 版本，不過目前僅確認會在今年年內發售。
一直以來，《極限競速：地平線》系列由於極其優秀的優化、非常好的畫面、收錄許多名車與極高的自訂自由度都讓玩家們感到期待，對於最新作《極限競速：地平線6》也已經敲碗許久。而就在今（23）天凌晨的線上發表會「Developer_Direct2026」中，終於確認《極限競速：地平線6》將在今年 5 月 19 日正式推出，並且會登上 PS5、XBOX Series X|S、PC 三大平台，也會加入 XGP 訂閱陣容。
官方也介紹，《極限競速：地平線6》的地圖將是史上最大的，將帶領大家前進日本，完整還原了東京都會區市中心、日本郊區再到工業區港口的多樣景色，也有替喜歡如《頭文字D》山道競速的玩家收錄特別的山道地圖。並且，這次玩家將以觀光客視角展開冒險，一路上會認識許多車手，體驗日本的企業文化與故事。
微軟也確認，《極限競速：地平線6》將包含 550 種車款，並且於 5 月 19 日搶先登上 XBOX Series X|S、XGP、Steam 平台，但 PS5 版本的遊戲目前仍未公布發售日，僅確認會在 2026 年年內發售。
中國電磁滑索系統成功突破音障
在 2023 年，中國的電磁滑塊系統成為首個成功打破音障的大型電磁發射器。根據《南華早報》的報導，該系統在初步測試中能以超過音速的速度加速重達一噸的測試載具。這個系統自兩年前在中國東部城市濟南運作以來，科學家們對使其成為可能的技術提供了新的洞見。 新型電磁軌道系統解決了實現可靠超音速性能的一個持久障礙，即音爆問題。《南華早報》指出，中國的電磁滑塊在地面上產生的音爆足以摧毀傳統傳感器。在超音速速度...TechRitual ・ 9 小時前
Kirin 9030 系列產能穩定爬升，HUAWEI 已穩定掌握高階處理器
文章來源：Qooah.com HUAWEI Mate 80系列自去年 11月發佈以來，HUAWEI Mate80 Pro Max 因搭載 Kirin 9030 Pro 處理器，一直面臨供應緊張的局面。HUAWEI Mate 80 Pro Max 在官方渠道長期處於預約搶購狀態，非官方市場也是加價才能購買到的狀態，供不應求的主要原因被指向 Kirin 9030 和 9030 Pro 處理器的初期產能受限。 近日有國內媒體援引供應鏈消息稱，HUAWEI Mate 80 Pro Max 的缺貨的情況可能即將能夠得到緩解，隨著Kirin 9030系列處理器的產能已進入穩定爬升階段，可能可以突破相關整機的生產瓶頸。 目前，HUAWEI 官方商城顯示，該機型的預計發貨時間仍排至2月8日之後，但有相關人士分析，2026年第一季度末，HUAWEI Mate 80全系列的供貨緊張問題將得到改善。屆時消費者有望更便捷地以原價購入，無需再依賴搶購或加價渠道。Qooah.com ・ 12 小時前
烏克蘭獲得法國 310 英里射程的 Rodeur 330 無人機以增強遠程打擊能力
法國防務公司 EOS Technologie 最近向烏克蘭交付了首批 Rodeur 330 飛行彈藥，這標誌著基輔在長程打擊和偵察能力上新增了一項重要武器。根據法國《十字報》的報導，這款 Rodeur 330 設計用於情報收集和打擊任務。EOS Technologie 的總裁 Jean-Marc Dzuliani 表示，這一平台能夠自主運行，旨在支持現代戰場需求，特別是在速度、範圍和生存能力方面的...TechRitual ・ 5 小時前
NATO 計劃於俄羅斯邊界設立自動化防禦區域
北約（NATO）正計劃建立一個自動化防禦區，以保護歐洲邊界免受潛在的俄羅斯攻擊。北約作戰副參謀長托馬斯·洛溫（Thomas Lowin）在接受德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時透露，這個防禦區將作為一個熱區，用來對抗敵方部隊的侵擾。新的多層次防禦概念將利用先進技術，在衝突的早期階段減緩或阻止入侵部隊的行動。 報導指出，波蘭和羅馬尼亞已經在探索安裝該系統的可能性。北約計劃...TechRitual ・ 17 小時前
新年優惠2026｜Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700
Philips 狂賀2026年， 馬年的優惠當然都要一馬當先！即日起至 2 月 15 日，大量新春精選家電以大力度節扣登場，其中 Air Performer 3 合 1 風扇暖風空氣清新機限時 46 折，讓你舒適過冬節，享受清新空氣的同時還能保持溫暖！Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
今年咩機都出橙色，小米 REDMI Turbo 5 與 5 Max 官方渲染圖放出
文章來源：Qooah.com 小米中國區市場部總經理魏思琪發佈了 Turbo 5 標準版祥雲白配色外觀圖和 REDMI Turbo 5 Max 陽光橙外觀圖。 Turbo 5 標準版採用 6.59吋的黃金中尺寸，與 K90 標準版一致。屏幕四周窄邊框+大圓角金屬中框+玻璃背板的設計，提升了整機的質感。配色沿用了上一代備受好評的祥雲白，並在電源鍵、鏡頭圈、logo採用紅色點綴，整體不會過於單調。 REDMI Turbo 5 Max 陽光橙配色與 iPhone 17 Pro 系列的橙色類似，但後蓋的設計更加簡潔，看起來會更清爽簡約。屏幕同樣為窄邊框大圓角設計，中框金屬材質。 Turbo 5 標準版定位為中階裝置，搭載天璣8500 處理器。該處理器採用台積電 N4P 工藝打造，CPU 為第二代全大核架構，由 1*3.4GHz Cortex-A725+3*3.20GHz Cortex-A725+4*2.20GHz Cortex-A725構成。多核性能比上代提升 7%，內存帶寬提升 12%，安兔兔達到 240+ 萬分。GPU 為 Mali-G720 MC8，峰值性能比前代提升 25%，峰值功耗降Qooah.com ・ 13 小時前
Samsung Galaxy S26 全系列配色容量流出，細機告別 128GB 加量不加價？
雖然距離 Galaxy S26 官方正式發佈還有一段時間，但有關該旗艦系列 的最新情報已經提早曝光。近日芬蘭一家大型零售商意外流出了全系列產品的型號清單，當中不僅詳細揭示了新機的配色組合，更帶來了一個令用家興奮的好消息，那就是細機 Galaxy S26 終於要在儲存容量上有變化。Mobile Magazine ・ 1 天前
台式食譜｜台式三杯雞
冬天特別想吃的家鄉小菜，台式三杯雞既下飯又可以當成佐酒小菜，快來看看做法小搬步分享啦Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
3 種 AirTag 配件造型，打造個性化潮流指標
AirTag 幫你找到鎖匙、銀包、背包，但外觀就只是一個圓餅，實用是實用，型格就談不上。但如果你本身已經是 AirTag 重度用家，或者準備入手幾粒分別掛在行李、鑰匙圈和寵物牌，不如參考一下 Yahoo Tech為你整理的幾款設計感配件，將 AirTag 變成你每日出門的潮流小配飾。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Ubisoft宣布重組計畫無助挽回市場信心！股價單日暴跌近40%達史上最低，創單日最高跌幅
旗下擁有《虹彩六號》、《極地戰嚎》、《刺客教條》等知名 IP 的遊戲巨頭 Ubisoft 昨（22）天宣布公司重組，喊停了包括《波斯王子 時之砂》等 6 個開發中專案，還一舉讓其他 7 個專案延期，並將創意部門拆分成與騰訊合作的子公司 Vantage Studios 及其他四個團隊，盼能夠重新調整公司資源，幫助達成重返卓越的目標。不過，對於投資人來說這些動作似乎無助於挽回信心，今（23）天股價暴跌 39 %，每股僅剩 3.988 歐元（約 148 元），創下 1996 年掛牌上市以來的單日最大跌幅，相比 2018 年最高峰時市值蒸發 95 %。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
一個月費用盡10大專業創意app功能 | Apple Creator Studio訂閱計劃登場
從事各類型創作的Apple用家，應對Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、Motion、Compressor、MainStage等專業app不會感到陌生了，但以往要逐個購買卻花費甚鉅。Apple最近宣佈推出Apple Creator Studio訂閱計劃，一個月費便可使用上述app，以及Keynote、Pages、Numbers和Freeform的進階功能，全面覆蓋影片、音樂、圖像、文字、簡報等不同創作領域。men's uno HK ・ 22 小時前
電競戰隊「DRX」與華碩遊戲品牌「ROG」締結為合作夥伴！宣布共同開發下一代產品
華碩遊戲品牌「Republic of Gamers(以下簡稱ROG)」宣布，與電競戰隊「DRX」締結全球官方合 []Saiga NAK ・ 18 小時前
AI競賽｜AI初創六小虎階躍星辰 完成逾50億人幣B+輪融資 原股東騰訊亦跟投
內地人工智能（AI）初創「六小虎」之一的階躍星辰宣布，已完成超過50億元人民幣的B+輪融資，據悉為過去一年內地...BossMind ・ 23 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 5 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 1 天前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 2 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 23 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好
歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前