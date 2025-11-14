關注

《歧路旅人0》序章體驗版開放下載資料可繼承至正式版，同步公開最新宣傳片

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部

SQUARE ENIX CO., LTD宣布，全球銷量突破500萬套※的RPG──「歧路旅人」系列的最新作品《歧路旅人0》，於Nintendo Switch 2 /Nintendo Switch / PlayStation5 / PlayStation4 / Steam / Xbox Series X|S / Window公開《歧路旅人0》序章體驗版，現已開放下載。同時公開全新影片「劇情宣傳影片」。

※全球販售與下載銷量總和

劇情宣傳影片

公開劇情宣傳影片，本影片內含為本作世界觀增色的樂曲與遊戲名場面。

歡迎與體驗版一起欣賞本影片，靜待遊戲發售。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

同時，下載版預購特典以及實體版首批特典為裝滿保障旅途安全的道具包「踏上旅途支援包」，歡迎預購！ ※詳情請確認官方網站。

《歧路旅人 0》簡介

《歧路旅人 0》是全球銷量突破 500 萬套的 RPG──「歧路旅人」系列的最新作品。

在本作中，你自己就是主角。

本作將以第一代《歧路旅人》的「奧魯斯特拉大陸」為舞台，講述一段由神之戒指引發的復仇與復興的故事。

