《決勝時刻：黑色行動7》官方挑釁外掛？喊話「歡迎使用」讓系統學習

對於所有多人線上對戰遊戲來說，對抗外掛是永恆的課題。而動視也不斷更新旗下受到玩家們歡迎的多人槍戰遊戲《決勝時刻》系列的反外掛機制，就是為了提供給玩家們更公平的對戰環境。在系列最新作《決勝時刻：黑色行動7》上動視似乎取得了非常有成效的進展，也讓他們在即將開始的公測前信心滿滿的向外掛使用者們喊話，稱所有的開掛行為都會讓反外掛系統學習而增進效能，也能馬上移除外掛玩家。

事實上，為了能夠更全面的對抗外掛，在《決勝時刻：黑色行動7》 3 日即將開跑的公測中動視已經確認，玩家必須在自己的電腦上啟用安全開機與 TPM 2.0 信賴模組，以讓反作弊系統獲得足夠的權限，才能順利進入遊戲。而目前這兩個設定僅會在 Windows11 的電腦上預設開啟，而 TPM 2.0 也只能在 Windows10 20H2 版本以上才能正常運作。

不過，似乎得益於這些改動，動視似乎對《決勝時刻：黑色行動7》的反外掛系統 TeamRICOCHET 充滿信心，他們表示：「外掛一定會在 Beta 期間挑戰極限，我們就想看到這件事！TeamRICOCHET 將會在場觀察、學習、馬上移除他們。」，並且官方也祭出鐵腕政策，稱這次在《決勝時刻：黑色行動7》公測中被抓到的開掛帳號將會在未來的《決勝時刻》作品中也被 Ban，永遠無法回到這款經典槍戰遊戲中。

《決勝時刻：黑色行動7》下一輪公開測試將於 10 月 3 日到 5 日先開放給預購玩家搶先體驗，而從 10 月 6 日到 9 日將進行全面公開測試。

