《潛龍諜影Delta：食蛇者》製作人希望小島秀夫能來體驗，表示團隊非常尊重原作

由 Konami 開發的《潛龍諜影3：食蛇者》重製版《潛龍諜影 Delta：食蛇者》（Metal Gear Solid Delta: Snake Eater），即將在 8 月 28 日正式開賣，目前購買豪華版的人已經能提早進入遊戲。而近日，《潛龍諜影 Delta：食蛇者》開發製作人岡村憲明，就表示很希望小島秀夫能玩這款遊戲，因為他們非常尊重原作。

雖然沒有小島秀夫參與，但本作仍然受到期待。（圖源：METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER）

根據外媒 Inverse 的訪談，岡村憲明表示，雖然不知道小島秀夫會怎樣做，但開發團隊再推出這遊戲時，是抱持著「尊重原作」的精神面對過去所合作過的對象，並表示很希望小島秀夫也能夠看到。接著岡村憲明稱讚原版《潛龍諜影3：食蛇者》非常優秀，認為即使經過 20 多年，遊戲仍保有許多優點和魅力，因此沒有大幅度的改動必要。

然而在今年 7 月時，小島秀夫同樣在一次訪問中究曾經直言：「不，我不會玩」，直接拒絕遊玩《潛龍諜影 Delta：食蛇者》。畢竟當年 Konami 公司重組後，傳出內部各種打壓小島秀夫團隊的消息，像是斷水斷電、禁止小島秀夫前往 TGA 領獎...等狀況發生，引來許多網友力挺，最終讓小島秀夫決定離開 Konami，雙方可說是直接鬧翻。

