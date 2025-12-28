宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
《火影忍者》有新動畫！20周年4集特別篇一拖再拖，爆料曝上線時間點
經典動漫《火影忍者》動畫 20 周年的四集特別篇終於要來了！根據爆料這個全新原創故事已經在今年製作完成，但仍要等到 2026 年底才會正式播出。
這四集特別篇最初於 2023 年 3 月宣布，為慶祝動畫 2002 年首播 20 週年，原定 2023 年 9 月 3 日起連續四週播出。然而，就在播出前夕，製作委員會以「進一步提升製作品質」為由宣布無限期延後，讓許多粉絲失望等待至今。
粉絲反應兩極，有人興奮期待回歸木葉村的原創冒險，有人則戲稱「等了四年只為四集」，或對新角色設計與原作風格差異有所議論。目前官方尚未正式確認 2026 年底的播出日期，播出平台、聲優陣容等細節亦待公布。
其他人也在看
呂慧儀化身電單車手 親身上陣勁有型
【on.cc東網專訊】藝人呂慧儀憑《愛．回家之開心速遞》演「熊若水」一角深入民心，日前《愛．回家》其中一集劇情中，呂慧儀化身電單車手勇救由林淑敏飾演的龍力蓮。其後，呂慧儀亦在社交平台分享揸電單車照，原來她並沒有用替身，而是其親身上陣拍攝，她發文表示：「考電單車牌東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
《復仇者聯盟 5》《沙丘瀚戰 3》下年同日上映打對台 「尚氣」急發聲
【on.cc東網專訊】荷里活大片打對台過往經常出現，最經典例子就是2023年兩部風格南轅北轍的《Barbie芭比》（Barbie）與《奧本海默》（Oppenheimer）於暑假期間同日上映而掀起「芭比海默」效應，結果兩片同樣票房大賣。事隔3年，這個情況將再次出現東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《阿凡達 3》北美勁收成聖誕票房冠軍 占士金馬倫自爆系列有機爛尾
【on.cc東網專訊】由奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導的科幻大作《阿凡達 3》（Avatar:Fire and Ash）近期全球熱映中，過去聖誕日《阿》以2,400萬美元（約1.9億港元）單日票房收入力壓其他電影成為今年北美聖誕檔期票東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
方皓玟倒貼搞觀濱騷只為見粉絲 10年後再出碟
【on.cc東網專訊】歌手方皓玟早前宣布除夕在「觀濱」觀塘海濱花園開騷與歌迷一同倒數，但受到大埔宏福苑火災影響決定延期，音樂會將延期至明年3月21日舉行，方皓玟表示歌手都喜歡踩新場，自言也不例外，覺得面對着海唱歌很有浪漫氣氛，暫時一場，希望能夠與粉絲唱多幾場更好東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
應屆港姐亞軍施宇琪宣布訂婚 自揭男友12月雪地求婚曬巨型鑽戒
2025仲有幾日就完，繼日前小儀發文宣布已婚，娛樂圈再有好消息。應屆香港小姐施宇琪 (Angela）今日（28日）於社交平台發文回顧2025年，當中包括完成馬拉松及參選港姐等等，去到12月回顧，更驚喜透露訂婚消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 1 天前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 1 天前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）
經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
結束12年愛情長跑 46歲堂本光一結婚對象疑係佢！
日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
星學者：海南封關倒逼港再定位
經過7年籌備，海南自由貿易港於12月18日正式啟動全島封關。封關後，海南全島將建成獨立海關特殊區域，實施「一線放開、二線管住、島內自由」運作模式。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚在接受《信報》特約記者採訪時表示，海南自貿港既是高水準開放試驗區、壓力測試區，也為整個中國更大規模的開放探索一條制度化的新路，對香港而言，也是重新自我定位的一種倒逼和提醒。信報財經新聞 ・ 2 天前
台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影 11藝人尖叫護頭逃生
【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎
（法新社華盛頓26日電） 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天宣布，她即將迎來第二個孩子，成為首位在這個備受矚目職位任內懷孕者。現年28歲的李威特與地產開發商夫婿里奇歐（Nicholas Riccio）結婚，她今年一月川普回鍋後被任命為史上最年輕白宮發言人。法新社 ・ 1 天前
網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒
近年麥當勞推出送餐服務，顧客自助點餐時，可以選擇要求店員送餐。雖然此服務便利了顧客，但亦有人質疑服務被濫用。日前，有人在社交平台發文，討論年輕人是否應該使用送餐服務，引來網民熱烈討論。綜合網民意見，大部分網民均認為使用送餐服務並無不妥，只要餐廳推出服務，不論任何年齡層都可使用。亦有網民表示，此服務尤其便利了「一人顧客」am730 ・ 9 小時前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美國工程師正被AI「大屠殺」 程式設計師就業率暴跌27.5%
美國科技軟體產業正經歷一場前所未有的「大屠殺」。根據最新數據，美國程式設計師的就業率暴跌 27.5%，將近三分之一的工作崗位憑空消失。這並非危言聳聽的預言，而是正在發生的現實。鉅亨網 ・ 1 天前
【McDonald's】指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8
麥當勞App一連三日帶來終極2025壓軸優惠，12月29日至12月31日期間，指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8！YAHOO著數 ・ 11 小時前
馬鞍山有市區的士衝紅燈撞死過路狗狗 肇事司機不顧而去
【動物專訊】緊急緝兇！一隻哥基犬昨日（12月27日）清晨6時20分左右在馬鞍山恆泰路隨主人在行人過路燈綠燈過馬路時，慘被一輛衝紅燈的紅色的士撞到輾過，當場身亡，據目擊者所述，肇事的士事不但沒有停車，但即場逃跑不顧而去。狗主已經報警，現急尋拍攝到當時情況的目擊證據，盼將兇徒繩之於法，為慘死狗狗討回公道。 知情者對本報表示，當日清晨6時20至25分左右，有叔叔與狗狗在馬鞍山恆泰路臨近迴旋處出口的士站斑馬線位，於行人過路燈綠燈時過馬路，怎料一輛紅色的士竟衝紅燈直接撞到和輾過狗狗，狗狗慘被撞出幾米外，肚子及下半身有輪軚印，在狗狗後面的狗主也幾乎被撞到，而該的士撞死狗狗後更不顧而去。 他表示，當時看到那叔叔在馬路中心看著狗狗哭，有好心人幫他報警，並聯絡了他幫忙，他到場時狗狗已經離世。 他又表示，警方到場指事發位置沒有閉路電視，因此在附近貼上告示，尋找更多目擊證據。不幸離世狗狗名叫Youmi，是只得4歲的狗女，平時非常聽話，會跟着人行走及會聽指令，希望有人拍攝到事發經過，提供證據去緝拿兇徒。 根據《道理交通條例》，衝紅燈罪行有機會觸犯「危險駕駛」罪，如經公訴定罪，最高罰款2萬元及監禁3年。 另根據香港動物報 ・ 17 小時前
新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面 親揭與劉展霆關係
《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
克宮：俄美同意暫時停火徒然延長衝突
（法新社莫斯科28日電） 克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普丁與美國總統川普今天通話，莫斯科和華府一致認為，在烏克蘭展開任何暫時停火只會延長衝突。川普稍早在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）展開會談之前，「我剛與普丁（Vladimir Putin）總統進行非常良好而且富有成效的通話」。法新社 ・ 2 小時前