《瑪利歐賽車世界》出現劣質山寨作卻能上架Xbox商店？名稱字體都模仿...網：存心想騙
隨著任天堂的新主機 Switch 2 正式推出，加上銷售首發護航大作《瑪利歐賽車世界》的策略，讓《瑪利歐賽車世界》迅速成為了任天堂史上最成功的首發作品之一，光前三天的銷量就超越了《薩爾達傳說 曠野之息》的上市表現，並且到現在仍然全球火紅。不過，隨著《瑪利歐賽車世界（Mario Kart World）》火燙的表現，也出現模仿它的山寨遊戲《Marcus Kart World》，而且還直接上架 Xbox 官方遊戲平台，並且也引起許多玩家的不滿，希望微軟能加強審核，下架這種明顯抄襲的山寨劣作。
綜合外媒報導，根據統計，任天堂新主機 Switch 2 的首發護航大作目前的銷量已經跟 Switch 2 主機銷量差不多，突破 500 萬套了，可以說是非常成功的新遊戲首發成績。不過，這麼火燙的成績也引起了有人想要山寨遊戲並且獲利。日前就有國外玩家發現，在 Xbox 官方商店中出現了一款《Marcus Kart World》，售價約 8 美元（240 元新台幣），而且除了遊戲名字外，宣傳圖、標題字型跟任天堂用在《瑪利歐賽車世界》的宣傳圖素上的字型超像，而且在宣傳圖上還變成「Maria」Kart World，也讓許多玩家覺得根本就是有心抄襲與欺騙玩家。
也因此，國外許多網友也都呼籲，希望微軟能夠更把關 Xbox 官方商店的上架程序，應該要防止這種明顯山寨、甚至可能有抄襲問題的遊戲順利上架，也有人懷疑，會不會其實這款《Marcus Kart World》的宣傳圖根本就是 AI 生成的，並且也直言，其實這種山寨遊戲能順利上架對微軟本身也是一種傷害，因為玩家們可能就會更擔心在官方商店中被騙，而減少在 Xbox 上購買遊戲。
