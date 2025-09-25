英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
《真三國無雙2》推出HD重製版！收錄猛將傳內容2026登PS5
PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，其中公開了《真三國無雙2》將推出《真三國無雙2 完全版 Remastered》 重製，預計 2026 年 3 月 19 日在 PS5 發售。
《真三國無雙2》在 2001 年發售，本次重製保留當初的核心體驗，玩家可以遊玩超過 40 名武將，而透過 Unreal Engine 5（UE5）引擎，遊戲的畫面因此獲得大幅升級。除此之外，《真三國無雙2 完全版 Remastered》還會收錄「猛將傳」內容新增更多劇情、武將與武器等。
預告請見：
