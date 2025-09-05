《空洞騎士：絲綢之歌》全球好評唯獨簡中褒貶不一？翻譯太「文言文」遭批看不懂 官方火速回應了

《空洞騎士：絲綢之歌》全球好評唯簡中褒貶不一，翻譯過於文言被批看不懂很出戲（圖源：Team Cherry）

《空洞騎士：絲綢之歌》在 4 日晚間十點正式上市，等待多年擠爆 Steam 平台也當然的給出了極度好評，唯獨從語言區分的簡體中文區給出了褒貶不一的評價，主要來自對於 NPC 或主角大黃蜂自己的內文翻譯認為太過文言文很出戲，希望官方改善，而官方稍早也出面說明。

Steam 官方評論系統先前就有改版可以進行語言區分不同評價區，全球在壓倒性或極度好評之間，唯獨簡體中文區的褒貶不一，原因來自於對於文本被認為刻意的文言文化、太饒口難以閱讀，當然因為本代有朝聖者遺跡設定可能有語境上的差別。

而官方稍早也火速宣布將在未來幾週改善簡體中文內容，由行銷與發行負責人 Matthew Griffin 在 X 表示：「致所有中文玩家：感謝你們告訴我們《空洞騎士：絲綢之歌》目前簡體中文翻譯上的品質問題。在接下來的數週內，我們會著手改善翻譯。謝謝你們的回饋與支持。」。

