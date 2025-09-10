《空洞騎士：絲綢之歌》官方認證真的太難了！首次更新急降低Boss傷害

知名獨立遊戲大作《空洞騎士》時隔 7 年後推出的大作《空洞騎士：絲綢之歌》在推出之後迅速席捲全球，成為近期遊戲界最大的風潮，玩家們都爭先恐後地進入遊戲世界冒險，挑戰 Boss。不過，遊戲推出後也有許多玩家發現，《空洞騎士：絲綢之歌》的難度真的非常高，讓大家們這次更容易卡關了。而開發團隊 Team Cherry 似乎也察覺到了這一點，在昨（9）天發布的第一個更新中，就下調了前期 Boss 的難度，希望能讓玩家們更順利通關。

(Credit:Team Cherry)

在獨立遊戲大作《空洞騎士：絲綢之歌》上市之後，這次更困難的挑戰也讓許多玩家們叫苦連天，大家都發現在《空洞騎士：絲綢之歌》遊戲初期的難度就已經是前作《空洞騎士》中後期的難度水準了，因此也有許多玩家抱怨自己卡關的聲音，也讓玩家社群光速自救，在 4 日上市一天內就推出了「只扣一滴血」Mod，降低《空洞騎士：絲綢之歌》中 Boss 的超高傷害。

而現在，《空洞騎士：絲綢之歌》開發團隊 Team Cherry 似乎也發現了這一點，在昨（9）天發布的《空洞騎士：絲綢之歌》第一個更新版本中，馬上削弱了 Boss「荒沼翼主」與「碎裂者修女」的難度，並且也降低了沙雕者的傷害，與修正了目前的許多 Bug，希望能讓玩家們在《空洞騎士：絲綢之歌》中的冒險更順利。

