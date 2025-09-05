《空洞騎士：絲綢之歌》斜下突刺好困難成玩家挑戰，拿回下跳攻擊徽章攻略一次看

《空洞騎士：絲綢之歌》斜下突刺好困難成非PC玩家挑戰，拿回一般下跳攻擊攻略在這（圖源：Team Cheery）

《空洞騎士：絲綢之歌》4 日晚間正式發售，而遊戲與一代不同的是大黃蜂的攻擊方式、收集通貨等內容增加了挑戰性，尤其在第二張地圖區域開始碰到需要透過跳躍斜下攻擊彈上平台相當困難，但是有方法可以拿回一般跳躍往下攻擊的徽章，但要存不少念珠購買鑰匙才能完成。

《空洞騎士：絲綢之歌》斜下突刺跳平台好困難成非PC玩家挑戰（圖源：Team Cheery）

在髓骨洞窟到獵者小徑開始出現的類似果實的攻擊點，透過空中斜下突刺可以往上彈，並連續突刺來進行移動，由於方向跟一代比起來相當不直觀所以是不少玩家的挑戰，尤其非 PC 玩家使用手把按鈕難度更高，其實有一個徽章（Crest）組合可以更換，而且是在剛進入遊戲不遠的城鎮區域。

要存念珠以 500 念珠從城鎮商人購入鑰匙（圖源：Team Cherry）

從骸底鎮出發的路線（圖源：Team Cheery）

在拿到衝刺技能後，從骸底鎮出發，出發之前以 500 念珠從城鎮商人購入鑰匙，到髓骨洞窟後往上折回進入長椅區域再往後走，會碰到一段要透過斜下突刺彈過的高空平台區域，失敗又會掉回成鎮內需要不少時間，中間有拉桿能啟動電梯當作之後上來的捷徑，成功過去之後會有一段 BOSS 戰，進入下個區域會看到需要鑰匙打開的門，打開進入骨墳區域之後往最左下角走到達墳墓。

《空洞騎士：絲綢之歌》斜下突刺通過骸底鎮這段最有挑戰性（圖源：Team Cheery）

成功打倒墳墓內的守墓敵人之後，就能以骨針啟動寶箱獲得新的漫遊者徽章（Wanderer's Crest），跟一般的獵人徽章紅藍黃格不同的是，它是一紅兩黃的徽章工具空格，透過坐在長椅更換之後，就能使用一般的往下攻擊，在這個徽章裝備下，一般攻擊、跳躍攻擊速度較快但範圍較小。

新漫遊者徽章可裝備一紅兩黃工具（圖源：Team Cheery）

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk