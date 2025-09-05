《空洞騎士：絲綢之歌》超狂首發光Steam就破53萬人同上！是前作的「534 倍」！

對於全球玩家來說，昨（4）天肯定是值得銘記的一天。因為在大家等待 7 年之後，知名獨立遊戲《空洞騎士》的續作《空洞騎士：絲綢之歌》真的來了。也由於這七年來期待這款超強續作的玩家們真的太多了，昨天遊戲剛上市就馬上擠爆了 Steam、PlayStation、XBOX、任天堂 eShop 等遊戲平台，造成平台無法承受流量大 Lag，而到了今天《空洞騎士：絲綢之歌》的首日成績統計已經出爐，在昨天推出 4 小時後光 Steam 就馬上突破了 53 萬玩家同上遊玩，除了擠進 Steam 史上前 20 名外，還是前代《空洞騎士》的 534 倍。

(Credit:Team Cherry)

統計網站 SteamDB 詳細記錄了《空洞騎士：絲綢之歌》讓人瘋狂的發售日數據，在台灣時間昨（4）天晚上 10：00 遊戲正式上線後就馬上突破了 11 萬玩家同上，此時已經寫下了前代《空洞騎士》上市首發表現的百倍紀錄。而接下來沒過多久，這個紀錄就以讓人瘋狂的速度持續堆高，推出之後 2 個小時達到 38 萬人同上、在 4 個小時候，也就是台灣時間今（5）天凌晨 1 點，《空洞騎士：絲綢之歌》的 Steam 同上玩家數達到了最高峰 534,450 人，遠遠超過了《空洞騎士》的首發紀錄 534 倍，並且也空降 Steam 史上的玩家同上數量排行榜第 18 名。

而事實上，做為對比，在前作《空洞騎士》2017 年發售後，用了 5 年時間才衝破 2 萬人同時在線紀錄，但仍然是許多玩家心中的獨立遊戲神作之一，也由於《空洞騎士》留下的口碑在玩家之間口耳相傳，因此在 7 年之後《空洞騎士：絲綢之歌》才創下史上最成功的遊戲首發數據，並且直到現在仍然光 Steam 單一平台就穩定保持著 40 萬玩家同上遊玩。

