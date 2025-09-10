《空洞騎士：絲綢之歌》首週銷售成績出爐！分析公司曝全平台破500萬、光Steam收入就破 5,000 萬美元

獨立遊戲大作《空洞騎士：絲綢之歌》在日前發售後迅速吸引了全球玩家的目光，席捲全球，相比於前代作品《空洞騎士》創下 534 倍玩家同上的超神首發成績，可說是今年最成功的遊戲首發作品了。而現在國外市場分析公司報告出爐，稱《空洞騎士：絲綢之歌》的發售首週成績斐然，已經吸引了超過 500 萬位玩家入手，並且其中光 Steam 版就創造了超過 5000 萬美元的收入。

分析報告稱《空洞騎士：絲綢之歌》破500萬玩家大關(Credit:Alinea Analytics)

廣告 廣告

國外市場分析公司 Alinea Analytics 行銷分析主管 Rhys Elliot 分享了《空洞騎士：絲綢之歌》的首周銷售數據，目前在全平台上加起來已經突破了 500 萬位玩家入手，而其中 100 萬人是透過 XGP 遊玩的，而光 Steam 平台收入就超過了 5000 萬美元（約 15 億新台幣），並且創造 58.7 萬玩家同上遊玩紀錄。

並且，Alinea Analytics 也分享了幾個有趣的數據，在入手《空洞騎士：絲綢之歌》的玩家中，有將近 80% 玩家是受到前作《空洞騎士》的好口碑影響而決定購買的，並且其中只有 36% 玩家也玩過另一款橫向卷軸動作遊戲《死亡細胞》。而 Alinea Analytics 行銷分析主管 Rhys Elliot 也分享，這是他們追蹤到，規模最大的獨立遊戲發售現象，也提到《空洞騎士：絲綢之歌》在全球不管哪個遊戲市場都受到歡迎，成功絕非偶然。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk