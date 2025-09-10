優才書院教員北上教學照片曝光
《空洞騎士：絲綢之歌》首週銷售成績出爐！分析公司曝全平台破500萬、光Steam收入就破 5,000 萬美元
獨立遊戲大作《空洞騎士：絲綢之歌》在日前發售後迅速吸引了全球玩家的目光，席捲全球，相比於前代作品《空洞騎士》創下 534 倍玩家同上的超神首發成績，可說是今年最成功的遊戲首發作品了。而現在國外市場分析公司報告出爐，稱《空洞騎士：絲綢之歌》的發售首週成績斐然，已經吸引了超過 500 萬位玩家入手，並且其中光 Steam 版就創造了超過 5000 萬美元的收入。
國外市場分析公司 Alinea Analytics 行銷分析主管 Rhys Elliot 分享了《空洞騎士：絲綢之歌》的首周銷售數據，目前在全平台上加起來已經突破了 500 萬位玩家入手，而其中 100 萬人是透過 XGP 遊玩的，而光 Steam 平台收入就超過了 5000 萬美元（約 15 億新台幣），並且創造 58.7 萬玩家同上遊玩紀錄。
並且，Alinea Analytics 也分享了幾個有趣的數據，在入手《空洞騎士：絲綢之歌》的玩家中，有將近 80% 玩家是受到前作《空洞騎士》的好口碑影響而決定購買的，並且其中只有 36% 玩家也玩過另一款橫向卷軸動作遊戲《死亡細胞》。而 Alinea Analytics 行銷分析主管 Rhys Elliot 也分享，這是他們追蹤到，規模最大的獨立遊戲發售現象，也提到《空洞騎士：絲綢之歌》在全球不管哪個遊戲市場都受到歡迎，成功絕非偶然。
