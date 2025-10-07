《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！

舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。

柯煒林透露身體近況無懼患癌抗病魔

柯煒林於得悉自己患上肺腺癌四期後，找來好友余家溢為其角色作替補，最終，Will順利參演其中二十場演出，並十分感恩。他坦言：「自從公告患病情況後，醫生指只要能控制病情，其實演出是根本沒有問題。」他強調自己所患的是肺腺癌，「病情是可以用藥物控制，希望可以控制成為一個慢性病，醫生亦非常鼓勵我多做不同的工作，讓人知道並認識這事。現時患上癌症已跟二十年前不一樣，不需要這麼怕，可以看看做甚麼治療。」

廣告 廣告

Will參演了20場《笨蕉大劇團》

舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出

Will參演了20場《笨蕉大劇團》

綵排期間，Will曾因不停地咳嗽及失聲而影響表現，後來他找至到了標靶藥，借助藥物的幫助，加上同伴教授他舞台劇的發聲方法，令其聲音失而復得，更揚言：「中氣好似比之前更好！」除了能繼續參與舞台劇演出外，Will更有充足的體力四岀謝票，「上星期演岀了四天後去謝票，之後再做六、日然後謝罪，回家後沒事。我真的很喜歡工作，很Feel Alive！多謝大家關心，我沒事，我返回來了！」