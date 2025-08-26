美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
《紐時》：紐約數十同鄉會從事選舉活動 支持認同中共候選人
美國紐約今年將會舉行市長及市議會等多級議席選舉，《紐約時報》報道，中國支持的華人民間社團過去多年一直從事紐約市的助選活動，意圖阻止一些曾經公開批評中共的候選人當選。報道指，這些組織很多都獲得稅務豁免，卻悄悄打擊反對中國極權政府的政客，同時支持認同中共政策的人。
「同鄉會逐漸成為領事館的棋子」
這類組織主要為「同鄉會」，部分在美國已有過百年歷史，部分則在過去十年湧現，它們招攬成員、舉辦遊行，借以建立社交網絡。《紐時》引述會員、政客與前檢察員指出，這些同鄉會已逐漸成為中國駐紐約領事館的棋子，它們有些主事人在中國有家人或生意，害怕違抗中國當局的後果。
領事館官員會要求他們威脅支持台灣或越過中國紅線的政客，這些小動作看似影響不大，部分受針對的政客本身對國際政策影響力不大。但美國企業研究所研究員黃韻琪指出，中國就是決心把異見聲音在散播到中國本土之前消滅。她形容北京同時作出了一種長遠的「賭博」，她解釋：「你永遠不知道哪位政客最終會出選國會，甚或參選總統。」
報道形容，中國的政治影響力是全球最廣闊及有效，在過去數十年，中國騷擾流亡法國的異見人士、賄賂英國的學者、狙擊加拿大政客，甚至在數十個國家成立秘密警署威脅異見者，而其工作在擁有六十萬華裔的紐約尤其見效。
領事出席同鄉會活動宣揚愛國
2023 年，美國聯邦調查局拘捕了美國長樂公會多名主事人，理由是公會在其會所成立了一間警署。去年，紐約州長 Kathy Hochul 一名前助理被控串謀兩個華人組織頭目，指出他們的政治活動背後由中國官員監督、指示及控制。
《紐時》指出，從一些社交平台的短片中可發現，領事館職員帶領同鄉會舉辦節慶活動，主題是愛國及保護國家利益，有些活動會觸及統一台灣主題。過去五年，超過五十個與北京有連繫的組織曾動員會員募捐，或支持某些政治候選人；這些組織都是非牟利慈善機構，法例上禁止參與選舉活動。
中國領事館發言人回應《紐時》查詢稱，他們一直遵守國際法律，沒有左右美國選舉；領事館與美國社團的互動是公開及透明的，領事館強烈反對任何惡意的指控與詆毀。
報道解釋，紐約市的選舉，勝負往往主宰於少數族裔的投票意向，因此當選人與中國關連組織的關係可說是互惠互利。政客經常要討好這些組織，一旦當選，有時甚至會動用公帑支持他們。紐約市長亞當斯（Eric Adams）親密顧問鄭祺蓉最近便因涉嫌賄賂記者而被競選團隊停職；她被指將一個裝有現金的薯片袋送給一名記者。在今次競選連任的過程中，亞當斯取得最少九個同鄉會支持。
最少 53 華人組織與北京有聯繫
《紐時》的調查顯示，最少 53 個華人組織與中國有聯繫，它們公開宣傳北京的政治主張，與中共黨員會面，與領事館高度互動，領事館職員主持了多場促進中國政治利益的同鄉會慶典。例如去年四月在皇后區法拉盛舉辦的美國福建猴嶼聯誼會新職員就職典禮，就有中國駐紐約總領事館領僑處副主任殷民俊及領事邢玉臨出席。聯誼會的幹事當日致詞時更表示秉持中國核心政策，包括統一台灣。
美國眾議院議員孟昭文當日都有出席，她在領事及聯誼會幹事致詞後也有致詞。報道指，地區政客經常出席這些活動，旨在接觸選民。孟昭文透過發言人回覆《紐時》查詢稱，她曾出席過很多少數族裔組織的活動，並經常與領事館職員一同出席。針對華人舉辦的活動，她無法控制出席嘉賓名單和活動內容。
最少 19 華人社團涉嫌違例參與選舉活動
由 2016 年至今，《紐時》找到 35 條領事有份出席的短片，這些外交官帶領華人社團的幹事進行各種宣誓，內容包括堅持中國的台灣政策、承諾守護祖國的發展利益、盡力貢獻祖國的偉大復興等。報道引述美國連江同鄉會主席張雲回應說，邀請領事出席活動是傳統做法，旨在促進兩國關係，「你們都認為華人做的都是懷事，這是歧視」。
《紐時》發現，53 個華人組織當中，最少有 19 個註冊慈善機構漠視了參與選舉活動的禁條，當中有部分組織支持亞當斯連任紐約市長。其中去年曾就反對台灣總統事宜與領事館高層會面的美國沖蔞同鄉總會主席麥德森，便說過動員二千名會員支持亞當斯連任。亞當斯透過發言人回應說，市長出席這些活動，是為了聽取居民意見，競選團隊已確保不受不當影響。
報道又列舉了多件事例，說明華人組織如何干預美國選舉。2024 年 2 月，曾因走私入獄的美國福州琅岐聯合總會創會會長陳善莊與準備參選紐約州參議員的共和黨人陳學理會面，目的是審查他的政見，以決定是否支持他與民主黨州參選員曲怡文競爭。
候選人說支持香港民主運動後改口風
席間，陳善莊問陳學理對香港及台灣的取態，陳學理說他支持香港民主運動，而中國應讓台灣自主。陳善莊再問他，是否想修改答案，陳學理即軟化立場，認為應該保持現狀。結果，陳學理在一個同鄉會的活動中取得支持，兩名領事館職員也有列席該項活動。陳學理回覆《紐時》說，其立場沒有改變。
此後，本來支持曲怡文的華人社團頭目逐一轉軚支持陳學理，最終陳學理在去年 11 月的選舉中獲勝，間接阻礙了民主黨的大多數格局。《紐約》今年較早前曾詢問陳學理，為何接受一個與中國關係密切的人士的支持？他說：「無論你喜歡他與否，無論他是否共產黨員，陳善莊始終是一位在其社區很有影響力的人。」
另一案例是正角逐連任紐約市議員的莊文怡。她在 2023 年競選時，對手民主黨的陳偉儀被指曾參加曼克頓一場支持香港民主運動的遊行，莊文怡在 Facebook 上載了一張陳偉儀遊行的照片，指控她支持暴力香港獨立。有社區組織主事人建議陳偉儀在報章刊登自己舉起中國國旗的廣告「洗底」，被她拒絕，結果同鄉會紛紛離棄陳偉儀，轉軚支持對手莊文怡。
獲華人社團支持當選後撥款「回餽」
此後，莊文怡最少出席過 30 場有領事館職員參與的活動，在其市議員任內，她向支持自己的美國華人社團提供超過 30 萬（港幣約 234 萬元）撥款，大部分取得撥款的社團均與北京有密切聯繫。
今年一月，部分上述獲得撥款的華人社團現身富臨門宴會廳的籌款活動，支持莊文怡競選，結果籌得超過二萬元（港幣 15.6 萬元）捐款。籌款活動上，該會成員高叫「連任」，為莊文怡助選。該會主席劉志斌辯稱，雖然個別會員支持候選人，會方並無越線參與選舉活動。
莊文怡回覆《紐時》查詢指，記者問題存在偏見，她說選舉捐款不會左右其身為議員的決定，並認為獲選的亞裔美國人不時僅因為有關聯而有罪的傳聞，而要為自己的傳統辯護，是種侮辱。無論如何，莊文怡幾乎篤定連任，因為至今作無其他人報名競選其議席。
