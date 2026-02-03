《純屬伊朗意外》獲奧斯卡提名 聯合編劇被捕 曾簽署聲明譴責哈梅內伊血腥鎮壓｜Yahoo

《純屬伊朗意外》電影劇照

【Yahoo 新聞報道】獲提名奧斯卡最佳國際電影、最佳原創劇本，由伊朗著名異見導演約化巴納希執導的《純屬伊朗意外》，其中一名聯合編劇 Mehdi Mahmoudian周六（1月 31 日）在德黑蘭被捕，他近日簽署一份聲明，譴責伊朗最高領袖哈梅內伊近日在伊朗示威中的血腥鎮壓。

伊朗鎮壓死傷人數或破萬

伊朗上月發生大規模反政府示威，官方公布死亡人數至少 3,117 人，但民間與人權組織估算人數遠高於此，有說法甚至指多達三萬人喪生。據報指，Mahmoudian 聯同另外 17 名法律界、藝術界和社會活動的知名人士，日前簽署一份聲明，譴責伊朗最高領袖哈梅內伊，「這些暴行的主要責任在於伊斯蘭共和國最高領導人哈梅內伊，和該政權負責鎮壓的機構」。

Mehdi Mahmoudian 是記者及維權人士

有份聯署的另外兩人Vida Rabbani和Abdullah Momeni亦已被捕，當局未有公佈被捕者面臨的指控、扣留安排細節等資訊。

與導演約化巴納希獄中相識

《純屬伊朗意外》早前獲康城影展金棕櫚獎，並獲提名奧斯卡最佳國際電影、最佳原創劇本。第 98 屆奧斯卡頒獎禮將於 3 月 15 日在洛杉磯舉行，身處海外宣傳電影的導演約化巴納希周日（1 日）在《衛報》發表聲明，譴責當局的拘捕行動，讚揚Mahmoudian「沉靜穩重、待人親善，對他人抱有罕見的責任感」。

伊朗著名異見導演約化巴納希 (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

該電影講述一群伊朗前政治犯重遇獄中折磨他們的人，因應否報復發生爭執。Mahmoudian 是記者及維權人士，與該片導演約化巴納希在獄中相識，獲釋後受邀，以九年牢獄經歷為藍本，共同創作出《純》劇本。

來源：the Guardian