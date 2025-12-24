《絕區零》2.5版本迎來史上最強福利，免費送五星人氣角「照」並推出自選池機制

3D角色扮演類動作遊戲《絕區零》於上週五進行全新2.5版本「微光引燈時」前瞻直播並且宣佈2.5版本的事前預約網站同步開啟，直播中為全球繩匠完整揭曉了本次新版本的重磅更新內容。其中，除了首度公開《絕區零》首位雙形態虛狩角色葉瞬光的完整設定，也揭露了第二季大決戰的劇情內容、遊戲史上最強福利放送與人氣角色全新外觀登場等多項驚喜消息！

（來源：NIJIGEN官方提供）

而為了因應2.5重要版本到來，《絕區零》官方也於日前震撼宣佈：將與全球科技領導品牌三星電子展開「震撼星視界」深度合作，推出線下限定體驗與異業聯動活動，活動期間將整合三星Galaxy Tab S11系列、Galaxy S25 Edge旗艦系列設備的硬體特性，讓繩匠在全台三星智慧館親身感受遊戲世界與現實科技的完美融合，同時獲取豐富的聯動周邊與虛寶獎勵。

廣告 廣告

虛狩加冕，次時代角色降臨。首位雙形態虛狩「葉瞬光」正式登場！

虛狩，代表著新艾利都最至高的榮耀與最強的力量。在星見雅之後，在2.5版本中我們將迎來新時代虛狩的誕生——雲巋山劍道傳人葉瞬光。她將在繩匠的見證下，正式獲封虛狩身位，承負起守護新艾利都的使命。

在外觀設計上，葉瞬光的樣貌突破了傳統虛狩的框架。作為遊戲中首位雙形態代理人，她擁有棕髮與白髮兩種形態，繩匠將可在戰鬥中可自由切換，展現截然不同的戰鬥風格與氣質。而在強度設定上，她已達到「次時代」級別，成為全新一代的頂級戰力輸出。葉瞬光獨特的劍意操控、形態轉換機制與豐富的連招設計，勢必為繩匠提供極致的操作深度與爽快戰鬥體驗！

（來源：NIJIGEN官方提供）

（來源：NIJIGEN官方提供）

《絕區零》史上最強福利即將上線：限定五星角色免費贈送、自選池首次登場！

《絕區零》2.5版本的福利堪稱史上最強！首先，官方將推出限定五星高人氣角色「照」完全免費贈送。該角色將自繩匠們登入時自動獲贈，無需繩匠任何投入，同時還將直接獲得其直升50級培養素材與限定稱號，讓繩匠快速栽培強大戰鬥力。

本次版本還將首次推出「自選角色池」與「自選累充池」機制。自選角色池涵蓋耀嘉音、SP安比與愛麗絲三位人氣角色，繩匠首次十連必定抽到指定角色，且首十連更享8折優惠！而自選累充池則讓繩匠自由選擇柏妮絲、簡或青衣進行兌換，繩匠可靈活搭配自選角色池快速組建強力隊伍，例如使用愛麗絲搭配簡即可組成物理紊亂隊伍！值得一提的是，SP安比與柏妮絲也將迎來角色強化，再加上新繩匠調頻福利、直升培養素材、限定調頻券等豐厚初始禮包，就算是新入繩匠也能以極低成本快速組織成熟隊伍！

主線劇情迎來重大篇章更新：陣營集結決戰，第二季大決戰故事即將上演！

2.5版本的主線劇情將迎來第二季的決戰時刻，奧波勒斯小隊、怪啖屋、黑枝與雲巋山等陣營將在繩匠的見證下攜手集結，共同面對黑挽晝所帶來的強大威脅。這場終極對決將掀起新艾利都前所未有的衝擊，帶來緊張且震撼的故事體驗。而繩匠也將親眼見證葉瞬光成為虛狩的加冕時刻，這不僅代表著一位新虛狩的誕生，更是推動全篇故事進展的核心轉折，勢必徹底改變衛非地以及新艾利都的局勢。

多位老角色集體強化升級 限時免費獲得「簡」的全新時裝！新增多項商城內容與移動端全面加強優化！

在本次2.5版本中將有多位老角色迎來集體強化，其中SP安比與艾蓮將獲得數值強化補強；而格莉絲、柏妮絲、11號等角色則將獲得全方位的強化方案，涵蓋手感升級、數值補強與體驗優化，讓每位繩匠喜愛的角色都能煥發新的生命力。

而在商城內容方面，官方將為首位雙形態虛狩葉瞬光與深受歡迎的簡推出全新時裝外觀，讓繩匠以嶄新視角體驗兩位角色的魅力！更令人驚喜的是，簡的S級新時裝「漪光夜曲」將首次推出遊戲內前所未有的限時100%折扣優惠！繩匠可於2.5版本期間以零菲林的價格完全免費領取此時裝，2.6版本開始該時裝將恢復原價1680菲林。同時還將上架多款直購禮包與雙週卡，Battle Pass也將進行改版，將為繩匠提供更豐富的獎勵內容。此外，版本還將推出劇情躍遷系統（通過2.0主線之後即可直接前往體驗2.5主線），再加上新推出的移動端震動功能升級，在支援的設備上運行遊戲時，繩匠可於戰鬥中體驗到相應的震動效果。這些全新的福利與優化方案，充分展現《絕區零》官方對繩匠們的感謝與誠意，持續為玩家提供更豐富完善的遊玩體驗。

遊戲魅力與科技的完美融合，三星合作計畫「震撼星視界」即將全面啟動！

為最大化呈現2.5版本「微光引燈時」的革新理念與全方位升級，《絕區零》宣佈將與全球科技領導品牌三星電子展開「震撼星視界」跨界合作。此項合作將於2026年1月正式啟動，預計展開涵蓋北中南三地的KOL主題日限定體驗活動與為期兩個月的全台三星智慧館合作展示。官方將首次在線下活動中整合全新三星Galaxy Tab S11系列、Galaxy S25 Edge旗艦系列設備的硬體特性，讓繩匠親身體驗遊戲魅力與科技技術的完美交融，共同見證虛狩加冕的榮光時刻與新時代的到來！

《絕區零》將持續在官方粉專公佈更多活動詳情、參與方式與線下體驗資訊，還請繩匠們持續關注《絕區零》官方社群，千萬別錯過本次的2.5版本重磅更新前瞻直播及聯動活動消息！

－

以上內容為廠商提供資料原文

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk