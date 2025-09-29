男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
《絕命法官》張家輝、胡杏兒、張兆輝等實力派演員火力全開 親情與公義、良心與私欲角力一觸即發
由優酷出品、階梯理念聯合出品及製作、劇力萬鈞的港劇《絕命法官》登場，演員陣容含金量極高，匯聚闊別電視劇演出接近20年的金像影帝張家輝、視后胡杏兒、特邀主演曾舜晞、金像影后鮑起靜、曾榮獲香港電影評論學會大獎最佳女演員的蔡思韵、應屆金像獎最佳男女配角朱栢康及谷祖琳，以及張兆輝、謝天華、林嘉華、曾獲香港電影金像獎提名的韋羅莎及周漢寧等實力派演員，以及首次參與全國播放港劇演出的曾向鎮、駱振偉及冼康正等，展開一場親情與公義的角力、良心與私欲的較量。為隆重其事，出品方於9月27日取址深圳舉行媒體發佈會，邀請一眾主要演員及主創團隊強勢列陣，同時宣佈 《絕命法官》於9月28日中午12時起於優酷白夜劇場播出，並於10月13日起逢星期一至五晚上8時30分至9時30分，於ViuTV 99台播放 ，勢必掀起新一輪追劇熱潮。
《絕命法官》故事講述鐵面無私、備受尊崇的法官秦譽（張家輝飾演），為掩飾愛子犯法不惜鋌而走險，知法犯法，而嫉惡如仇、與秦譽本來關係友好的女督察唐萱（胡杏兒飾演）則堅守正義，窮追真相。故事峰迴路轉，人物關係錯綜複雜。媒體發佈會開始時，司儀致開場白，並邀請男女主角張家輝及胡杏兒矚目登場，分享拍攝《絕命法官》的感受。睽違電視劇演出接近20年的張家輝表示吸引他答應演出的，就是「法官犯法」這個充滿矛盾的主題，加上幕後班底是以往曾在電視台合作的拍檔，因此決定接拍此劇。張家輝表示：「今次飾演法官一角難度頗高，除了在人物心理上充滿了矛盾及衝突，對白亦十分繁多及複雜。回想起曾經試過連續七天拍攝法庭戲，要牢記專業法律術語同時兼顧演戲，的確充滿挑戰性。」胡杏兒則分享繼10年前與張家輝拍攝電影後，再度攜手主演電視劇的奇妙緣份，並表示自己飾演的督察外剛內柔，當中經歷複雜的心理變化，需要為角色做足準備。胡杏兒表示：「我與秦官的關係可謂是敵亦是友，當我一邊追查真相時，雖然懷疑秦官背後是否有所隱瞞，但心中依然傾向不相信他是壞人，查案時遇上困難亦需要向他求助，內心戲十分複雜。」司儀亦提及兩位主角的友好關係將隨着故事發展變成對立，二人隨即分享拍攝對手戲時充滿火花的化學作用，更預告將有充滿火藥味的激烈場面。張家輝除了主演之外，更會為《絕命法官》獻唱主題曲，為觀眾帶來驚喜連場。
隨後司儀邀請一眾主演出場，逐一簡介其角色，包括由張兆輝飾演、為了要向秦譽還人情而家破人亡的退役警員曹威爾；由謝天華飾演的舊城區黑幫話事人戚長榮；由鮑起靜飾演的張家輝岳母退休法官沈寧；由蔡思韵飾演的秦譽徒弟律師周洛雯；由朱栢康飾演的唐萱男友情報科督察石志揚；由谷祖琳飾演的黑幫龍頭韓奎龍（林嘉華飾演）的繼室林繾；由曾向鎮飾演的秦譽獨子、因為一場交通意外而引發連串風波的秦一唯；由周漢寧飾演的舊城區小混混馬山寶；以及唐萱的兩位左右手：由駱振偉飾演性格火爆的郭華，和由冼康正飾演的新入職警員梁杰，讓大家率先了解當中複雜的人物關係。
《絕命法官》故事大綱
他，是鐵面無私、備受尊崇的法官。她，是嫉惡如仇、外剛內柔的督察。二人聯手維護法治，將黑幫頭目定罪，卻因為一場不尋常的車禍走向殊途。為保護愛子，法官不惜栽贓嫁禍、背叛價值；女警則堅守正義，窮追真相。面對90年代初濠港暗流湧動，黑幫勢力擴張，親情與公義的角力，良心與私欲的較量，一發不可收拾的局面，如何了結？
