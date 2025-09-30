WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
《羊蹄山戰鬼》場景朝聖之旅！PS、Klook 推「北海道一日遊」探訪登別伊達時代村、登別地獄谷、洞爺湖
由索尼互動娛樂旗下Sucker Punch Productions 所開發的PlayStation5遊戲《羊蹄山戰鬼》將於2025年10月2日正式上市，《羊蹄山戰鬼》以北海道作為主要的核心，因此，PlayStation 今(30)正式宣布與亞太地區旅遊體驗的領導平台 Klook 展開跨界合作，推出精心策畫的《羊蹄山戰鬼 北海道之旅》一日遊行程，此行程靈感源自遊戲世界，邀請玩家及旅人走訪曾啟發遊戲創作的北海道特色景點，重現遊戲製作團隊取材時的足跡，獲得更沉浸式的遊玩體驗。
探索遊戲真實靈感場景 用全新方式體驗《羊蹄山戰鬼》
《羊蹄山戰鬼》以蝦夷地（現今的北海道）為遊戲舞台，取材橫跨江戶時代的文化建築到北海道壯闊的自然景觀，為遊戲注入真實氛圍與深度，製作團隊也實際走訪當地探究及學習日本文化，將最核心的精神注入遊戲靈魂。透過這趟旅程，玩家將能親眼目睹遊戲中的靈感來源。
登別伊達時代村：穿越時空回到江戶時代！在這座歷史主題村中，能體驗弓道及手裏劍投擲，甚至能換上武士裝扮。探索館內的「刀劍博物館」及重現片倉小十郎的武士宅邸，登上火之瞭望台更能一窺江戶時代的生活風貌。
登別地獄谷：瀰漫蒸氣與火山岩壁的壯觀地貌，啟發了遊戲中迷霧堡壘與鬼族領域的氛圍。當地流傳的怨靈傳說，以及遍佈谷中的鬼雕像，更是遊戲神話世界的重要靈感來源。
洞爺湖：洞爺湖湖水靜謐，溫泉文化悠然的在此地流淌，以羊蹄山為背景的美景，成為遊戲中溫泉場景的靈感來源。旅途中不妨放慢腳步，在湯泉裡放鬆身心，享受北海道的療癒氛圍。
羊蹄山：遊戲名稱的象徵——羊蹄山，被阿伊努族稱為「女山」，是北海道的重要地標，也貫穿遊戲的整體場景。從中山峠或 Lake Hill Farm 眺望壯麗景色，親眼見證這座承載故事與風景核心的聖山。
用嶄新方式探索《羊蹄山戰鬼》！參加限時抽獎活動 就有機會獲得Klook 旅遊優惠碼及限量遊戲周邊
為慶祝PlayStation 與 Klook 的跨界合作，即日起推出【一同踏入—『羊蹄山戰鬼』活動】，邀請玩家與旅人們一起探索！
9月30日至10月9日於PlayStation官方社群網站觀看活動影片，並依照指示參加活動，就有機會抽中《羊蹄山戰鬼》收藏版、Klook 旅遊優惠碼或限定週邊商品!
遊戲推出後，玩家只要依據不同主題活動時間以及規則，分享主題為「美景」或是「冒險瞬間」的遊戲截圖，就有機會抽中《羊蹄山戰鬼》收藏版、價值100美元Klook 旅遊優惠碼或限定週邊商品
快來走訪北海道體驗在地文化，踏上旅程探索《羊蹄山戰鬼》！
《羊蹄山戰鬼 北海道之旅》即日起開放預訂11月3日起的行程！玩家與旅人可透過 Klook 報名行程(報名網址)，親身體驗北海道豐富的文化與美景。不論你是忠實玩家，還是單純嚮往探索的旅人，都能在這趟旅程中走進開發團隊的靈感源泉，展開一段獨一無二的冒險。
