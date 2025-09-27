《羊蹄山戰鬼》媒體百家評價平均87分，優美景色電影視角爽快斬殺

PS5 獨佔大作《羊蹄山戰鬼》深獲期待也受風波影響，如今媒體評價出爐達百家媒體給予平均 87 分，集中於優美景色、高速載入以及如電影般的場景、戰鬥展現，遊戲將正式於 10 月 2 日發售。

讀者可以參考本報在這次體驗《羊蹄山戰鬼》測試心得，媒體評價也已經解禁，超過一百家媒體評價平均為 87 分，其優點集中於優美的視覺效果、十足講究的本地考究內容、劍術動作捕捉、音樂配合場景的轉換讓沉浸感十足，為 PlayStation 5 開放世界又一大值得遊玩作品。

（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

而褒貶不一的評價集中在比起前作《對馬戰鬼》顯得故事表面、老套且空洞，跟前作比起來探索遊戲方式沒有新意、仍有作業感的開放世界清除支線玩法被嫌過時等，官方也公開正式預告片，多家媒體也有長篇遊玩實機畫面，但遊戲是否真的比起前作更差？或者真的有被之前的槍擊案風波影響，只有玩家到什親自體驗才知道。

（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

