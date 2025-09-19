《羊蹄山戰鬼》懶人包：發售日、PC版、版本差異、新玩法總整理

《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yōtei）確定 2025 年 10 月 2 日於 PS5 首發，數位售價 HK$568 起。雖未公佈 PC 版，但前作《對馬戰鬼》已於 2024 年登陸 Steam，續作移植機會高。以下編輯整理版本差異、收藏版內容、女主角「篤」設定與新戰鬥系統，全都一次看完！

本篇一次整理《對馬戰鬼》續作《羊蹄山戰鬼》的發售日、預購特典、PC版、劇情與角色總整理（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）

《羊蹄山戰鬼》發售日與平台：PS5 首發，PC 版時程推測

由於《對馬戰鬼》已登陸 PC Steam 平台，因此不排除未來《羊蹄山戰鬼》也會推出 PC 版本的可能性，但可以確定的是首發僅能在 PS5 先玩到。

而究竟要等多久呢？《對馬戰鬼》原本是 2020 年 7 月 17 日發售，而 PC Steam 版則是 2024 年 5 月 16 日，期間相隔 3 年 10 個月，根據之前 PlayStation Studios 負責人 Hermen Hulst 訪問，PC 延遲的時間至少為一年，所以最快也得等到 2026 年 10 月後，才有可能在 PC 上玩到《羊蹄山戰鬼》。

《羊蹄山戰鬼》遊戲預告

索尼互動娛樂（SIE）在 2024 年 9 月的「State of Play」節目上，公開了《對馬戰鬼》續作《Ghost of Yōtei》，並帶來首支宣傳影片。

2025 年 4 月底時，索尼互動娛樂確認遊戲官方繁體中文名稱為《羊蹄山戰鬼》，並公開遊戲發售日期與「怨靈名單」新預告，帶來更多遊戲實機畫面。

《羊蹄山戰鬼》價格與預購特典，普通版、豪華版、收藏版差異在哪？

《羊蹄山戰鬼》目前 PlayStation Store 上數位普通版售價為 HK$568；數位豪華版則為 HK$628。

只要預購任何一個版本的《羊蹄山戰鬼》，即可在推出當日獲得一款獨家遊戲內面具，以及一組七款的 PSN 個人造型，以篤與羊蹄六人幫的概念藝術為設計。

《羊蹄山戰鬼》普通版預購特典（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）

數位豪華版除了遊戲本體外，還可以獲得遊戲內虛擬物品：蛇之甲冑、數位豪華版甲冑塗裝、數位豪華版坐騎與馬鞍、刀具、旅人地圖（提早解鎖）、護符。

《羊蹄山戰鬼》數位豪華版特典（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）

實體版部分，同樣除了 HK$568 的普通版外，還有實體收藏版。實體收藏版售價為HK$1,800，收藏版包含遊戲本體、所有預購特典、數位豪華版的全部遊戲內物品，以及篤的戰鬼面具複製品。此面具和《對馬戰鬼》收藏版中的「仁面具」同樣是等比例製作，材質為樹脂，附有專屬展示底座。

收藏版還有篤的武士刀鐔複製品，在本作中由她父親親手打造，上面刻有雙狼圖騰，同樣附有專屬的展示底座。除了以上內容，《羊蹄山戰鬼》收藏版還包含一袋錢幣與「彈錢幣」的遊戲規則（玩家可以在遊戲中體驗這項技巧型小遊戲）。還有一棵紙藝銀杏樹，樹根處有一匹狼，以及四張5 x 7英寸的美術卡片套組，圖案分別為：布帶、狼、篤的戰鬼面具與主視覺圖。

《羊蹄山戰鬼》實體收藏版內容與數位特典（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）

《羊蹄山戰鬼》故事背景：1603、蝦夷地、羊蹄山

《羊蹄山戰鬼》的背景與走出了前作《對馬戰鬼》中的對馬島，背景設定在 1603 年，也就是《對馬戰鬼》事件的 300 多年之後，故事轉移到蝦夷地（現今北海道）中心聳立的羊蹄山一帶。該地區在 1603 年還未受日本管轄，放眼盡是無垠的草原、白雪皚皚的凍原，以及詭譎莫測的危機。這跟世居對馬、井然有序的武士一族相去甚遠。

這次遊戲地圖來到蝦夷地（現今北海道）（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）

《羊蹄山戰鬼》女主角「篤」與「羊蹄六人眾」角色設定

《羊蹄山戰鬼》將採用全新女主角「篤」（Atsu）。

篤在 16 年前被稱為「羊蹄六人眾」(Yotei Six) 的的惡徒奪走了篤的一切。他們殺害了她的家人，並將她釘在家門外的銀杏樹上，放火焚燒。但篤最後仍頑強的活了下來。她學會了戰鬥與獵殺，而她所持的武士刀，正是當年將她釘在燃燒銀杏樹上的那把刀。多年後，她帶著一份名單回到家鄉，上面寫著 6 個名字：蛇、鬼、狐、蜘蛛、龍，以及齋藤。

然而，儘管這段旅程始於復仇，篤也將發現，這場旅途所帶來的遠不只有仇恨。在探索蝦夷地的過程中，篤會遇見意想不到的盟友，並建立起一段段羈絆，逐漸找到新的人生目標。

主線故事圍繞在女主角篤要找出「羊蹄六人眾」復仇（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）

女主角「篤」的臉模為 Erika Ishii，曾配音過《Apex英雄》、《天命2》、《死亡循環》等遊戲作品。

《羊蹄山戰鬼》將扮演女主角「篤」（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）

《羊蹄山戰鬼》新玩法亮點：雙刀+火繩槍、自由追殺機制

《羊蹄山戰鬼》是一款單人劇情導向遊戲，開發團隊承諾帶來嶄新體驗。開發團隊將導入全新遊戲機制，並針對遊戲性進行大幅度變革。主角「篤」除了可使用槍枝外，預告片中也展示了雙持武士刀的畫面，暗示前作《對馬戰鬼》中備受好評的戰鬥系統，包括可解鎖的架勢和攻擊方式，將以某種形式回歸。由於篤身處逃亡之中，潛行要素也將成為本作的重要組成部分。

女主角篤看起來可以雙持武士刀並使用槍（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）

玩家將在廣闊的蝦夷地帶自由探索，並可自由決定追殺目標的順序。除了復仇主線，篤也將在旅途中結識盟友，尋找新的目標。透過與多位師父訓練，學習使用各種新武器，包括雙刀。培養多項新技能，感受刀光劍影的戰鬥張力。

此外，遊戲也將展現日本文化之美，玩家可體驗泡溫泉、參拜神社、畫水墨畫等豐富活動。在精美絕倫的畫質下，步行或騎馬探索羊蹄山四周的自然美景，與形形色色的角色互動，並透過支線任務探索日本豐富美麗的風景，在刀光劍影之外，感受療傷與贖罪的動人故事。

玩家可體驗泡溫泉、參拜神社、畫水墨畫等豐富活動（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）

《羊蹄山戰鬼》官方公開玩法整理：

瞬息萬變的戰鬥－ 展開近戰與遠程戰鬥，取得多種武器，感受戰鬥張力。隨大師學習使用新用具、磨練本事、開創自己的遊戲風格。

不同凡響的劇情－ 在血戰之外，隨篤在旅程中療癒過去的傷痛，開創未來新希望。途中結識多位背景迥異的角色，每人都有各自的專長與動機。

日本北疆－ 感受如詩如畫但危機四伏的羊蹄山周圍地景，欣賞野花草原、積雪山嶺等自然美景。步行或騎馬探索豐富的支線活動，藉此強化能力。

紮營－ 紮營休息靜思，為下一趟旅程做好準備。與前來營地的同伴會合，取得獨特升級或物品。

烹煮與結識旅人－ 在路上結識旅人，一起用餐、交換物品、學習新樂曲，或許還能打聽下一個目標的下落。

向目的地前進－使用鉤繩爬上崖地，用千里鏡標示重要地點，跟隨蝦夷的動物找出竹場、神社、溫泉等地。

《羊蹄山戰鬼》選擇武器

篤穿越蝦夷之旅由您開創。成為武藝大師之徒，解鎖新武器，再前往蝦夷各地的靜思祭壇升級技能。每種武器都能攻克特定敵人，判斷何時切換武器將是戰鬥成敗關鍵。

武士刀－ 準確出刀，能攻能守，適合迎戰同樣持刀的對手。

雙刀－ 迅速流暢的雙刀連擊能快速壓制持槍的敵人。

大太刀－ 威力驚人的沉重大太刀能發動勢如破竹的攻擊，反制高大敵人。

槍－ 發揮遠程牽制力，擾亂攻勢，反制持鐮類武器的敵人。

鎖鐮－ 鎖鐮能壓制大範圍，適合迎戰成群敵人，破壞持盾者。

弓箭－ 運用半弓與長弓，搭配使用效果各異的特製箭矢。

種子島槍－ 現代武器，衝擊力與傷害驚人，有二種不同彈丸。

瞬發武器－善用苦無、煙霧彈、目盲粉等瞬發武器在近距離戰鬥時扭轉局勢。

《羊蹄山戰鬼》打造自己的遊玩體驗

透過風格各異的視覺模式強化北疆之旅的體驗，在攝影模式中捕捉蝦夷自然之美，在再次回歸的致命模式中感受真實戰鬥的劍拔弩張。

武士電影模式－開啟此模式，透過全日語配音、口形同步沉浸在遊戲世界中。

攝影模式－運用遊戲內的完整攝影功能捕捉羊蹄山四周令人歎為觀止的美景和殘酷決鬥，例如多種攝影工具、濾鏡、選項。

黑澤模式－此模式以黑澤明導演傳奇的電影作品為靈感，與黑澤明的公司合作製作，仿效他的經典黑白電影風格，呈現底片顆粒感、獨具風格的音景、強化風的流動。

三池模式－此模式風格鮮明，是與知名導演三池崇史合作製作，增加泥濘及血液，在戰鬥時拉近鏡頭，營造出震撼的電影運鏡。

渡邊模式－此模式以廣受好評的動畫導演渡邊信一郎為靈感。特色為按照渡邊導演指導創作的原創低傳真配樂。

致命模式－致命模式重新回歸，呈現更真實的戰鬥體驗。刀刀致命，時機準確與否將決定成敗生死。

黑澤模式。（圖源：羊蹄山戰鬼／Sucker Punch）

《羊蹄山戰鬼》其他相關新聞

