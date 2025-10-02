《羊蹄山戰鬼》新手開局必知的10個訣竅！攻略指南先看別走冤枉路

由 Sucker Punch Productions 開發，《對馬戰鬼》後下一款系列續作《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yōtei），將在 2025 年 10 月 2 日於 PlayStation 5（PS5）平台獨佔發售。而這片北國大地既美麗又致命，在你踏上這趟血腥的復仇之旅前，Yahoo 奇摩遊戲編輯，也推薦各位怨靈們先掌握以下 10 個入門訣竅，將能讓你在險惡的蝦夷地活得更久，並更有效率的向仇人索命。

踏上你的復仇之旅吧！（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

給新手怨靈的 10 個入門訣竅

✅ 不需要規劃，開頭先衝主線

在《羊蹄山戰鬼》中，擊敗敵人本身不會獲得經驗值，不需要看到敵人就打，只能學習新技能變強，所以你必須尋找分散在地圖各處的「祭壇」。由於這代很自由，編輯建議開頭先跟著金色的主線標記走，因為許多功能需要先開啟後面冒險比較方便，包含商人、遠距離武器、瞬發武器等，一路上「100%」會遇到 NPC 求救、金鳥、狐狸等，就可以跟著去一下，因為只要不是通過對話開啟的，都是很簡短的小型探索過程，沒有任何壓力。

開頭選哪一個其實都沒差。（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

✅ 忘掉武士道，擁抱外鄉人之道

這代主角篤並非身負榮譽的武士。她的戰鬥風格更「不擇手段」。玩家除了潛行暗殺外，就是正面衝突。這次除了基礎近戰武器外，額外可以使用的遠程武器、瞬發武器非常豐富，大範圍的炸彈、卑鄙的盲目粉/煙霧彈、不講武德的短銃..等，在 1 對多或 1 對 1 時實用，還能讓你在陷入混亂時提供幫助。

這代很多不講武德的小招式和道具。（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

✅ 武器相剋是致勝關鍵

本作捨棄了前作的「架式」系統，改為更直觀的武器切換系統。主角篤能在完成支線任務後使用雙刀、槍、大太刀、鎖鐮，以及劇情會取得的槍械。每種武器對特定類型的敵人有奇效，就像「剪刀、石頭、布」。在低難度時或許體驗不出來，但是高難度情況下，會發現武器相剋的優勢非常非常的高，根據戰鬥時敵人手拿的武器切換，才是生存的基礎。每次前往新地區，都建議先去找武器師父取得新武器，能更好的對付新種類敵人。

武器相剋在高難度作用下更加明顯。（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

✅ 格檔很好用，但重攻擊更棒

這代同樣有格擋和閃避，也有所謂的架招...等，算是動作遊戲標準備配。但這代好用的還是重攻擊，在武器相剋的情況下，敵人施展無法格擋、架招的紅光攻擊時，其實只要在剛閃紅光的情況下，使用重攻擊、瞬發武器、和不同武器的特殊招式，就可以不被打斷的直接瘋狂進攻，讓敵人失去反擊的機會。

如果節奏抓的好，攻擊永遠不會斷。（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

✅ 別再走路了，這代騎馬奔馳更快速

有馬為何還要走路呢？這代遊戲的平原地形非常多，馬的機動性個人體感提升不少。路上可以看到白色的花叢，和一些河流，只要馬在上面奔馳就可以加速，方便玩家趕路前往全新的地點，還可以直接撞開路上敵人，相當紓壓。

這代屁股幾乎都黏在馬背上。（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

✅ 別管近戰，先打遠距離敵人

這代遠距離敵人比較多樣，甚至後期還有你想不到的類型。有時候遠距離敵人一多，即便你在近戰中的節奏良好，也會被遠處手持弓箭打斷，必需不斷閃躲錯失反擊的機會。所以編輯一律建議先去找遠距離敵人，他們通常都是血薄好處理。

戰鬥時多觀察，看到遠距離敵人先解決。（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

✅ 主線或支線劇情，敵人先別全部打死，記得撿東西

遊戲中敵人死後有機率掉落素材，對於強化和解鎖外觀非常有用。但在部分主線、支線中，玩家打敗大量的敵人後，假如沒有馬上撿起來就進入動畫，結束後敵人的屍體會直接消失。如果可以的話，最好留下 1 個敵人，先把附近的物資撿完後再打死。

如果打完敵人東西不撿，過場動畫後屍體和物品會全部消失。（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

✅「聽」故事，找線索

遊戲世界中的 NPC 握有大量情報。與村民、商人和旅人交談，看到對話就上前，NPC 有時候雖然沒有任務圖示，也不需要戰鬥，但對話後還是會告訴你一些獨特的傳聞，帶你找到特殊物品。

一些 NPC 會提供任務，一些單純是資訊。（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

✅ 怨靈怒吼能用就用，不要省

這代主角的特殊技能「怨靈怒吼」是殺死敵人就可以累積，但只要被「打到 1 下」就會歸零，由於很好累積，其實完全不需要省著用。前期通過技能點數解鎖後，這招還能作為瞬間回復精力值的手段，而精力值可以用來補血，所以千萬別省。

怨靈技能搭配的專用服裝，會隨主線提升等級。（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

✅ 前期喜歡暗殺的記得多觀察地形，但要有耐心

這代保留了許多場景互動元素，讓玩家在潛行時可以利用，尤其是經典的蜂窩，直接使用弓箭引起混亂、丟瓶子製造噪音等。但前期的潛行難度較高，主要原因是在「需要耐心多觀察上」，否則一下就引起敵人注意，變成正面對戰。因為本作的潛行技能「聆聽」（鷹眼、標記敵人位置），是在中後期才能取得，可能會讓一些仰賴類似偵查技能的玩家不習慣。

這代暗殺專用技能是在後期。（圖源：羊蹄山戰鬼／PS5）

