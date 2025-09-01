《羊蹄山戰鬼》PS5同捆機9月4日限量開賣！售價、內容物、免費DLC奇譚模式一次看

《羊蹄山戰鬼》限量版PS5主機同捆組與周邊設備將於9月4日 在台灣的指定零售商開放預購。

（來源：SIET官方提供）

以下是限量版PS5主機同捆組及配件的建議零售價︰

PS5主機 – 《羊蹄山戰鬼》黃金限量版同捆組 – 建議售價：港幣4,180元

PlayStation 5（型號批次 – Slim版）與PlayStation 5 Pro主機護蓋 – 《羊蹄山戰鬼》黃金限量版 – 建議售價： 港幣498元

DualSense無線控制器 – 《羊蹄山戰鬼》黃金限量版 – 建議售價： 港幣668元

先前眾所矚目的State of Play深入介紹了Sucker Punch的《羊蹄山戰鬼》遊戲內容，並且首次公開《羊蹄山戰鬼》限量版PS5主機同捆組，公布精美的新主機外觀，以及相同風格的DualSense無線控制器。

優美設計捕捉了Sucker Punch新作舞台蝦夷（現今的北海道）的神韻，展現玩家即將探索及體驗篤復仇故事的世界之美。羊蹄山是北海道的重要地標與象徵，也是本作主角篤的精神支柱，因此我們在設計時致敬了日本視覺表現上的兩大優美傳統，希望藉此呈現出北海道地方景緻之美。主機的上蓋後方和DualSense無線控制器上皆刻有PlayStation圖形的特製標誌，值得粉絲期待。

預定於全球推出的《羊蹄山戰鬼》黃金限量版PS5主機同捆組以日本工藝技術「金繼」為設計靈感，也就是運用黃金與漆修復碎裂瓷器的傳統技藝。外觀設計以金繼的本質及美學為核心，象徵不完美之中的美好，同時反映出篤，不畏沿途強敵，自我療癒與堅定向前的心路歷程。

（來源：SIET官方提供）

（來源：SIET官方提供）

（來源：SIET官方提供）

這款同捆組配有風格一致的DualSense無線控制器，亮點是DualSense觸碰板上巧妙融入了篤的輪廓。

這些精巧的設計皆是Sucker Punch團隊與Sony Interactive Entertainment設計團隊密切合作的心血結晶，我們深深引以為榮。以下由Sucker Punch分享他們採用獨特藝術設計的原因：

外觀設計的靈感來自於遊戲中的核心之一：對於探索的深入描寫，例如篤在地圖上親手畫下的標示，戰鬼面具上的金繼風格效果，還有篤畫水墨畫時揮毫的筆跡。主機外觀的核心則是高聳入雲的羊蹄山，凝聚起所有設計元素，DualSense控制器上則是以篤為重。主機和控制器在設計上都巧妙融入了上述的設計元素。

– Sucker Punch創意總監Jason Connell

《羊蹄山戰鬼》限量版PS5主機同捆組內含一部配備光碟機的限量版PS5主機、相同風格的DualSense無線控制器，以及數位普通版《羊蹄山戰鬼》，隨附預購特典內容：一款獨家遊戲內面具，以及一組七款篤+羊蹄六人幫的PSN個人造型。

（來源：SIET官方提供）

持有《羊蹄山戰鬼》的玩家皆可免費取得DLC。

在Gamescom Opening Night Live公布的《羊蹄山戰鬼》奇譚模式將於2026年推出！

（來源：SIET官方提供）

奇譚模式是《羊蹄山戰鬼》的合作多人模式，以奇幻超自然場景為舞台，不同於以現實世界為基礎的主遊戲。《羊蹄山戰鬼》奇譚模式將延續《Ghost of Tsushima》奇譚模式的做法，以免費DLC形式提供給持有本作的玩家。*

《羊蹄山戰鬼》奇譚模式將收錄雙人遊玩的故事任務，以及四人遊玩的生存戰。在奇譚模式中，玩家將選擇四種角色職業之一，設法擊敗巨大魔化的羊蹄六人幫，以及其麾下的眾多新敵人。

以下就帶大家搶先一睹部分敵人的美術概念圖。

（來源：SIET官方提供）

（來源：SIET官方提供）

（來源：SIET官方提供）

《羊蹄山戰鬼》奇譚模式的更多詳情將在2026年推出之前公布，敬請期待。

在此之前，距離《羊蹄山戰鬼》10月2日登陸PlayStation 5主機只剩六週了，讓我們一起期待那一天趕快到來！此外，別忘了收看先前的State of Play深入介紹，瞭解探索、戰鬥、特別模式等精彩內容，並且在本作推出前到官方網站預購或新增至收藏清單！

*將透過更新提供（版本待定）。需連接網際網路並具備存取PlayStationNetwork的帳戶。線上遊玩或多人遊玩需要PlayStationPlus定期服務會籍（獨立販售）。PS Plus會自動定期收費續訂，直至另行取消為止。具有年齡限制。

