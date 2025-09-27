利物浦打擊黃牛黨 兩年關閉 14.5 萬帳戶
《羊蹄山戰鬼》PS5心得評測：踏上絕美北國大地，沉浸感滿點的開放世界探索
2020年，Sucker Punch Productions 以《對馬戰鬼》成為大黑馬，雖然沒有拿下年度遊戲，卻為我們帶來了一場淒美而壯烈的武士史詩冒險，境井仁為了守護家園而化身戰鬼的身影，至今仍深深烙印在玩家心中。5 年後，萬眾矚目的續作《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yōtei）也將在 2025 年 10 月 2 日於 PlayStation 5（PS5）獨佔發售。而這次不僅僅是續作，更是一次全面的進化與昇華。
故事的舞台從對馬島轉移到 1603 年的蝦夷（今日的北海道），圍繞著雄偉的羊蹄山展開。我們將扮演一位全新的主角，身負血海深仇的女浪人「篤」，踏上一條滿佈荊棘的復仇之路。Yahoo 奇摩遊戲編輯有幸提前體驗，在數十小時的沉浸冒險中，《羊蹄山戰鬼》證明了它完美繼承了前作的靈魂，並在遊戲世界、戰鬥系統，以及情感敘事的刻劃上，準備好再次帶給玩家一場視覺與心靈的震撼。
踏上蝦夷的復仇血路：更廣闊、更美麗也更自由的開放世界
Sucker Punch 所打造的開放世界，從《對馬戰鬼》以來就以其藝術性的美感與沉浸感著稱，《羊蹄山戰鬼》在這方面無疑是青出於藍。藉由 PS5 的強大效能，遊戲中的蝦夷大地從遊戲開頭就呈現出令人窒息的壯麗景觀。當你騎著愛馬奔馳在無垠的草原上，遠方連綿的雪山在天際線下巍然聳立；當夜幕低垂，仰望的不再只有繁星，更有絢麗的星光在夜空中舞動，那種視覺上的衝擊力，是言語難以形容的。開發團隊對於細節的雕琢達到了癡迷的程度，風吹過草原掀起的波浪、馬蹄踏過花叢濺起的白色花瓣、角色揮刀時捲起的落葉，每一幀畫面都宛如一幅流動的浮世繪，讓編輯在遊玩時經常忍不住停下腳步，打開拍照模式瘋狂截圖，將這片北國的絕景永遠珍藏。
而這片美麗的舞台也並非空有其表的背景，其與玩家的互動感也遠勝前作。像是，當你騎馬穿梭在特定的白色花叢或清澈的溪水中時，能明顯感受到速度的提升，這不僅是個有趣的細節，更鼓勵玩家去探索並利用環境，讓馳騁於荒野的過程本身就成為一種享受。旅途中，你甚至可以就地紮營，烤些食物補充體力，或是偶然與先前結識的夥伴重逢，他們會提供意想不到的幫助，讓這趟孤獨的旅程增添了幾分溫暖與不確定性。
說到探索，前作中最受讚譽的「引路風」也光榮回歸，並且變得更加自然。玩家依然可以選擇關閉大部分的 UI 介面，讓畫面保持極致的純淨。任務與探索目標不會有任何突兀的追蹤標記，你需要做的，就是跟隨風的吹拂方向，且當你迷路越久，風的視覺提示會變得更加明顯，甚至會在遠方的目標身上形成環繞的樹葉特效，確保你不會在廣大的世界中失去方向。除了風之外，前作中引導玩家發現秘密的狐狸依然存在，但這次更多時候，是一隻隻「小金鳥」為你指引秘境所在。本作還新增了一項極具雅致的引導方式：主角篤能隨身攜帶樂器「三味線」，演奏出不同的曲調，便能召喚風，引領你前往特定的探索地點，將遊戲的藝術性與功能性完美結合。
《羊蹄山戰鬼》的核心架構依然是我們所熟悉的開放世界冒險，主線任務會以醒目的金色標誌顯示，但遊戲給予了玩家極高的自由度，你可以隨時放下復仇的重擔，轉而深入探索地圖的每一個角落。那些熟悉的活動，如尋找溫泉來提升生命值上限、斬劈竹林以增加精力上限、參拜神社獲得技能點數等，都完整保留。但在此基礎上，遊戲新增了更多樣化的解謎任務類型，會隨著主線的推進逐步解鎖。此外，與劇情設定緊密相連的「狼巢穴」也成為了地圖上新的探索重點。敵人的安排也變得更加狡猾，他們不再只是呆板地在營地中巡邏，或是在路上威脅平民。在雪地區域，敵人可能會埋伏在厚厚的雪堆中發動突襲；在森林裡，他們會躲藏在樹上，或是在草叢中佈下陷阱。這些變化雖然多半出現在支線任務周遭，數量不至於影響正常的探索節奏，卻也為冒險增添了幾分刺激與不可預測性，讓你時刻保持警惕。
孤狼的戰鬥詩篇：深化且更具挑戰性的戰鬥與潛行
如果說《對馬戰鬼》的戰鬥是優雅而致命的劍術對決，那麼《羊蹄山戰鬼》的戰鬥就是一場融合了多種兵器、更具戰術深度與爆發力的血腥舞蹈。遊戲保留了所有受到玩家喜愛的元素：帥氣的處決動畫、緊張刺激的一對一對決，以及威力強大的「戰鬼」系統。甚至，這次戰鬼能力「怨靈戰吼」在遊戲初期就能取得，並會隨著主線劇情解鎖出截然不同的特殊變化，讓玩家能更早體驗化身修羅的快感。
本作戰鬥系統最核心的進化，無疑是加入了豐富的武器選擇。除了初始的武士刀外，玩家還能陸續習得包括「雙刀」、「大太刀」、「槍」與「鎖鏈」在內的 4 種全新近戰武器。每一種武器都擁有獨立的技能樹，玩家需要在廣大的世界中尋找對應的武器導師，完成他們的支線任務來學習基礎，並透過探索與達成特定條件，從導師那裡學會更為強大的終極招式。
這些武器在戰鬥中可以隨時進行無縫切換，其切換速度之快，足以讓你在熟悉後打出一套行雲流水、切換多種武器的華麗連段。然而，這套系統的設計理念並非讓玩家「一招鮮，吃遍天」。更精確的說，它引入了一種類似「屬性相剋」的戰術思維。每種武器對於特定類型的敵人都有著克制與被克制的效果。例如，大太刀能輕易擊敗大體型的敵人，而靈活的雙刀則能更好應對手持長槍的對手。選擇正確的武器，能更有效率讓敵人陷入失衡狀態。在低難度下，玩家確實可以憑藉喜好選擇武器；但在高難度挑戰中，頻繁且精準的切換武器將是克敵制勝的關鍵。也因此，不同武器之間的特色區分，更多是體現在戰術應對上，而非單純的手感差異，其主要目的是為了讓玩家能更好應付後期越來越多樣化的敵人組合。如果你堅持用被克制的武器硬拚，往往會事倍功半，花費數倍的時間才能解決戰鬥。
遠程與瞬發武器也隨著時代的演進而有所革新。由於故事背景進入了火藥開始應用的年代，威力絕倫的「種子島槍」成為了玩家的遠程新寵。更令人驚喜的是瞬發武器中新增的「短銃」。瞬發武器，顧名思義，能在瞬間使用，不需要像弓或火槍那樣經過瞄準或點火的準備。這意味著，你可以在近身刀劍交鋒的白熱化階段，突然拔出短銃，朝著敵人臉上來一發，打出一個極度「不講武德」的「葦名流劍法」，直接將其擊殺或打出巨大硬直，完美詮釋了時代變了的道理。
當然，潛行與暗殺依然是遊戲的重要一環。不過，開發團隊在能力的解鎖順序上做了一點的調整。一些強大的新暗殺技巧，比如可以從遠處將敵人拖拽過來暗殺的武器「鎖鏈」，需要到遊戲後期才能取得。更關鍵的是，在前作中如同鷹眼視覺、能掃描並標記敵人的「聆聽」技能，同樣被放到了較後的流程中。這導致在遊戲前期，玩家若想採取潛行路線，將面臨更大的挑戰，必須完全依靠自己的雙眼和對環境的觀察來判斷敵人位置，無法依賴任何輔助能力。這或許是開發團隊的刻意為之，目的是希望玩家在前期能先充分體驗和熟悉本作主打的多武器戰鬥切換系統，而不要過早依賴潛行來規避戰鬥。
此外，一個與故事核心緊密相連的新戰鬥能力是「狼」的召喚。在探索地圖時，玩家會發現被敵人囚禁的狼，解救牠們後，就能獲得狼的技能樹點數。在戰鬥中，當滿足特定條件時，便能召喚狼群協助作戰，撕咬敵人，為你創造攻擊機會。後期甚至能透過演奏三味線在特定地點直接呼喚狼群，化身為一名召喚師。同時，本作還新增了「解除武裝」的戰鬥技巧，可以一舉擊飛敵人的武器，讓對方瞬間變成只能挨打的沙包。
然而，系統的深度化也帶來了複雜性的提升。這是編輯在遊玩過程中感受較為明顯的一點。光是近戰武器、遠程武器、瞬發武器、各式彈藥與道具的選擇，就已經佔據了大量的按鍵組合與轉盤選單。在激烈混亂的戰鬥中，要做到精準切換與使用，確實很容易讓人手忙腳亂。有時候，你會發現角色突然卡住，無法做出某些動作，此時請先冷靜下來，這往往不是你的手把或遊戲當掉了，而是因為你正處於某個動作的狀態，或是誤入了某個功能的選單而沒有關閉。這需要玩家投入一定的學習成本，才能真正駕馭這套稍微複雜的系統。
結語：一趟關於復仇、放下與重生的壯闊史詩
《羊蹄山戰鬼》的故事，始於孤獨的旅程。與《對馬戰鬼》的境井仁不同，仁是為了守護家園、做正確的事，而不得不與自己所學的武士道傳統對抗，他的孤獨源於理念的衝突。而《羊蹄山戰鬼》女主角「篤」的孤獨，則是源於創傷與仇恨，她踏上的是一條幾乎是自我毀滅式的復仇之路。在遊戲初期，你能深刻感受到她對周遭一切的疏離與不信任。然而，這個故事最引人入勝的地方，正在於她的轉變。在這趟旅程中，篤遇到了許多意想不到的同伴，他們的支持與友誼，逐漸融化了她冰封的內心。看著她的「狼群」（同伴）不斷壯大，象徵著她角色的成長，也象徵著她如何學會再次將他人接納到自己的生命中。這是一段從孤狼走向狼群領袖的演變。
為了讓玩家更深刻地體驗篤的復仇決心，遊戲設計了一個極具創意的「回憶」系統。在地圖的特定地點，篤可以觸發回到家人被殺害前的過去。只需輕按一鍵，眼前破敗、雜草叢生的家園，瞬間變回了那個有著藍天白雲、鮮花盛開、父母與弟弟歡聲笑語的美好時光，而篤也變回了那個天真爛漫勇於冒險的小女孩。然而，再次按下按鈕，一切又會殘酷地回到冰冷的現實。這種強烈的對比，無時無刻不在提醒著玩家篤所失去的一切，讓她的復仇動機變得無比真實且沉重。
當然，劇情並非完美無瑕。在某些橋段，或許是為了凸顯篤被復仇沖昏頭腦的設定，會讓玩家感覺角色的智商被刻意降低，做出一些讓人不禁想吐槽「大姐，你這不是去復仇，是去送死啊」、「這種偽裝不被發現才有鬼」的魯莽行為，結果也往往是輕易地被敵人識破並俘虜。這些為了推進劇情而犧牲角色合理性的片段，稍嫌刻意。還好，整體而言，劇情的演出張力十足，比起前作增添了更多的笑點與溫馨之處。某些老派電影的經典橋段，雖然容易猜到後續發展，但或許也是開發團隊向經典的一種致敬。
最後，不得不提的是遊戲提供的多樣化視覺模式。除了廣受好評、與黑澤明公司合作製作，呈現出經典黑白電影風格的「黑澤模式」外，本作更新增了與日本暴力美學大師三池崇史合作的「三池模式」。該模式風格極為鮮明，會大幅增加畫面中的泥濘與血液效果，並在戰鬥時將鏡頭拉近，營造出極具衝擊力的電影運鏡，讓每一次斬擊都充滿了力量感。遊戲的設定選項也極其貼心，無論你喜歡血漿四濺的暴力美學，或是對血腥場景感到不適，都可以自由調整，為所有玩家打造最舒適的遊玩體驗。
總體而言，《羊蹄山戰鬼》已超越了「《對馬戰鬼》的超級加強版」這個稱號。它是一部在各方面都實現了飛躍性進化的野心之作。它擁有一個更為廣闊、美麗且充滿生機的世界，一套更為複雜、爽快且富有戰術的戰鬥系統，以及一個更為細膩且觸動人心的故事。儘管在操作的複雜度和部分劇情編排上存在些許瑕疵，但這些都無法掩蓋其耀眼的光芒。Sucker Punch 再一次為我們獻上了一部足以問鼎年度最佳遊戲的曠世傑作，一趟關於復仇、放下與重生的壯闊史詩。不管你是前作的忠實粉絲，還是熱愛動作冒險遊戲的新玩家，這片位於羊蹄山下的北國大地，都絕對值得你親自踏上。
