《美國之音》遭特朗普政府大規模裁員 團隊僅剩百人 母公司：為國民節省更多金錢︱Yahoo

《美國之音》將只剩 108 名員工。REUTERS/Annabelle Gordon

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普政府昨日（30 日）宣布裁減《美國之音》及其母機構美國國際媒體署（US Agency for Global Media，USAGM）超過 500 個職位，涉及大部分為《美國之音》員工，並將只剩 108 名員工。當局強調，此舉旨在削減聯邦官僚體制、提升運作效率，並節省納稅人的金錢，但已引發法律爭議和員工強烈反彈。

USAGM 代理行政總裁卡莉（Kari Lake） (Photo by Kayla Bartkowski/Getty Images)

《美國之音》將只剩 108 名員工

綜合外媒報道，USAGM 代理行政總裁卡莉（Kari Lake）於在社交平台發文表示，已啟動「裁員重組」，將裁撤 532 個全職職位，當中包括 486 名《美國之音》員工，其餘來自其他部門。根據法庭文件顯示，《美國之音》重組後將只剩約 108 名員工，而 USAGM 整體將保留約 158 名員工。她聲稱，此舉將「改善一個非常破碎的機構，並確保美國的聲音能在世界最需要的地方被聽見」。

卡莉在聲明中指，這項裁員重組是根據總統指示推行，目的是削減聯邦官僚體制、提升機構服務，以及為美國人民節省更多辛苦賺來的金錢。她指，在在未來數月採取更多措施，「改善這個嚴重失效的機構運作，並確保美國的聲音能在海外最重要的地方被聽見。」

USAGM 是美國政府轄下的獨立機構，特朗普早於去年亦公開表示，有意讓卡莉領導《美國之音》，至今年 3 月，USAGM 宣布聘請卡莉擔任顧問，至今年 7 月升任為副行政總裁，由於行政總裁一職現時出缺，因為卡莉亦自動成為代理行政總裁，負責署理整個機構的運作。

特朗普早於去年公開表示，有意讓卡莉領導《美國之音》。(Photo by Caitlin O'Hara / AFP)

員工批評卡莉「持續攻擊我們的機構」

美國地方法官 Royce Lamberth 日前裁定，政府未有遵循程序，無權解僱《美國之音》總監 Michael Abramowitz，並要求卡莉於 9 月 15 日接受律師盤問。裁決同時強調，撤換 Abramowitz 需獲國際廣播諮詢委員會多數成員同意，否則屬「明顯違法」。

一批員工早前入稟法院阻止裁撤，他們批評卡莉「持續攻擊我們的機構」，並指同事將在 30 天後失去薪金及福利。他們表示，至今未見到有證據顯示計劃經過國會所要求的嚴格審核，並表明會繼續透過法律途徑維護權利。

《美國之音》於二戰期間成立，最初以德語廣播，旨在向納粹德國傳播可靠資訊。冷戰時期，蘇聯及中國等共產政權曾嘗試封鎖其訊號。《美國之音》目前透過電視、電台及網絡，以近 50 種語言向全球播出新聞。其母機構 USAGM 同時管理自由歐洲電台、自由亞洲電台等，總共覆蓋約 4 億 2700 萬人。