《聲秀》決賽賽果出爐｜馮熙燮以《七百年後》擊敗柯雨霏 胡子貝成雙料季軍

TVB節目《聲秀》今晚（2日）迎來決賽，8強成員甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬 Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia爭奪冠軍寶座！決賽夜節目邀請 7 大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並設有KOL及DJ 評審團評分。

8強成員於首輪競賽分別獻唱多首廣東歌，包括：《無盡》（胡子貝Matt）、《愛與痛的邊緣》（甄敏芳Jenny）、《隆重登場》（周智敏Emily）、《小心地滑》（馮熙燮Ryan）、《荊棘海》（柯雨霏Ophelia）、《李香蘭》（蕭凱恩Michelle）、《Taxi》（穎喬Ziva）、《今天終於一人回家》（林潔心Bibi）。最終馮熙燮Ryan獲得96分與獲得獲得90分的柯雨霏Ophelia成功晉級，單挑冠軍寶座；季軍則由獻唱胡子貝Matt奪得，Matt同時奪得「歡眾熱選聲秀大奬」成雙料季軍。

進入最後決賽的Ryan及Ophelia分別以《七百年後》及《葉落冰川》對決，最終Ryan成功獲得評判六盞燈奪得冠軍，擊敗獲三盞燈的Ophelia登上冠軍寶座。