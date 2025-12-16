《自殺通告》香港禁映 周冠威送檢四個月獲通知 被指不利國安｜Yahoo

《自殺通告》遭拒核准香港上映 周冠威指送檢四個月獲通知 被指會不利國安｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港導演周冠威新作、黃秋生主演的《自殺通告》上月在台灣上映，目前已錄 400 萬台幣票房，惟自 8 月 4 日在香港送檢至今四個月，終確認該電影被禁在香港上映。周冠威今（16 日）於 FB 發文指，收到政府部門信件，拒絕核准《自殺通告》於香港上映，他引述信件內容，指檢查員根據《電影檢查條例》認為《自殺通告》的上映「會不利於國家安全」。

周冠威：面對打擊的回應是繼續拍電影

周冠威形容，經過4個月「無理拖延」後，終於收到香港政府部門信件指，拒絕核准《自殺通告》於香港上映。周冠威引述信件指，經綜合考慮所有相關事項和因素，並對該影片進行全面評估後，檢查員認為整體來說，該影片的上映會「不利於國家安全」，因此不宜上映。

廣告 廣告

信件同時列明，任何人上映未獲發給豁免證明書或核准證明書的影片，一經定罪，可處罰款一百萬元及監禁三年。

《自殺通告》海報

周冠威指，《自殺通告》列為禁片，依據的法例只是「不利於國家安全」，而再無進一步解釋，他已諮詢律師，律師意見指控告政府沒有太大意義，如敗訴更有可能被政府追討過百萬的訴訟費。

周冠威指，《自》本身是商業電影，現在「被動地變成政治事件」，形容接受這個現實很痛苦。他慨嘆這套電影命途坎坷，包括投資者、演員、工作人員等很多人的心血，很傷感不能在香港面對觀眾，強調「面對這個打擊，我的回應是——我要繼續拍電影！」

商經局可延長決定期 次數不限

《自殺通告》於今年 8 月 4 日送交電檢，據相關指引，檢查員應在影片送呈監督和「獲監督接納後」的 14 天內作決定；2021年《電影檢查條例》修例，要求檢查員審查及分級影片時須考慮上映「是否會不利於國家安全」，可由商經局長延長決定期，每次延長不多於28日，提出延長決定時限的次數不限。

《Yahoo 新聞》就事件向電影報刊辦查詢，正待回覆。

《幻愛》原定去年6月重映 戲院突宣布取消

周冠威此前曾執導《十年．自焚者》、反修例運動紀錄片《時代革命》及劇情片《一人婚禮》等。其2019年講述精神分裂症康復者愛情故事的《幻愛》原定去年6月重映，但 MCL 戲院在半個月前宣布取消放映及退款，未有解釋原因，周冠威當時曾表示無奈及荒謬。

《自殺通告》是周冠威新作，全片於台灣拍攝，故事講述在一所滿是監控鏡頭，追求成績至上的私立名校，學生們每天不停唸書考試，終考前夕，一張匿名通告信被大量灑落校園內，上面警告七日後有自殺事件發生。