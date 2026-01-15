《航海王》真人版薇薇選角遭批評，演員聲援：這是尾田欽點的人選

Netflix 真人版《航海王》第二季前日釋出首波正式前導預告，其中「薇薇」一角由英國印度裔女演員 Charithra Chandran 飾演，但她在預告中較深的膚色引發部分粉絲批評與爭議，有人認為這與動畫版或原作中較為白皙的薇薇形象不同，因此質疑選角不符角色原設定。但其實之前就有同劇演員出面聲援，表示這是尾田欽點的選角。

薇薇選角引起議論，但其實也是尾田本人欽點（圖源：航海王 / Netflix）

這波反彈並非始於預告釋出，其實在 2025 年 8 月官方公布她出演這個角色時，就已經有部分觀眾對此提出批評。針對這些批評，第二季演員 Rob Colletti（飾演：瓦波爾）在當初就有公開為 Charithra Chandran 聲援，指出有些粉絲能接受故事中橡膠人、會說話的魚人等奇幻元素，卻對一名非白人演員飾演薇薇感到不適，這種反應「比起對選角本身，更像是種族不寬容」。他強調 Charithra Chandran 是由原作作者尾田榮一郎親自選中飾演薇薇，這並非「改變角色」而是尊重尾田構思的體現；且「阿拉巴斯坦王國」（薇薇的故鄉）本身就大量汲取中東與南亞文化作為靈感，這樣的選角反而更貼近角色背景。Rob Colletti 也盛讚她不僅演技出色，本人同樣慷慨善良。

其他演員如 Emily Rudd（娜美）也在社群公開支持 Charithra Chandran，呼籲粉絲拒絕種族歧視與仇恨言論，並強調理解與尊重《航海王》作品核心精神的重要性。

Netflix 真人版《航海王》第二季標題為《航海王：航向偉大航道》，預計於 2026 年 3 月 10 日 在 Netflix 上架。第二季劇情將描寫「草帽海賊團」正式踏入「偉大航路」，故事涵蓋羅格鎮、顛倒山、威士忌山峰、小花園、磁鼓島等原作重要篇章，並陸續引入薇薇、妮可羅賓、斯摩格，以及多名「巴洛克華克」成員等關鍵角色。