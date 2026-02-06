《華郵》大裁員 據報削近4成人手 包括駐中東、烏克蘭記者 數百人總部外抗議｜Yahoo

2026 年 2 月 5 日，大批《華盛頓郵報》員工、新聞工會、市民在華郵總部外集會（Getty Images）

有市民手持報紙，參與 Save The Post集會。REUTERS/Ken Cedeno TPX IMAGES OF THE DAY

【Yahoo 新聞報道】由亞馬遜創辦人、億萬富豪貝索斯（Jeff Bezos）持有的《華盛頓郵報》（The Washington Post）周三（4日）宣布展開大規模裁員，據報 800 名記者中約有 300 人被解僱，除取消體育版、書評版等，亦取消大部分駐外包括中東、烏克蘭記者職位。大批市民和員工周四（5日）在華郵總部外手持標語抗議，批裁員因貝索斯與美國總統特朗普關係密切，配合其對新聞媒體的打擊。

貝索斯立場惹不滿

數百名示威者周四聚集華郵總部外，抗議裁員決定，有人高舉標語「民主在黑暗中死去，而你，貝索斯，關掉了燈」。貝索斯被指與美國總統特朗普關係密切，自特朗普再次上任，一直打壓新聞媒體，經常指責記者發布「假新聞」，又對多間媒體機構提出訴訟。

被裁的前華郵首都區記者Michael Brice-Saddler表示，在新聞界遭受前所未有攻擊的時刻，以這種方式裁員「非常危險」，裁員並非因員工的過錯，卻由員工承擔代價，並失去報道重要故事的能力。

華郵大裁員，示威者高舉該報報紙表達不滿 (Photo by Oliver Contreras / AFP via Getty Images)

大部分海外記者被裁

《華盛頓郵報》未有透露裁員的具體人數，但《紐約時報》報道，該報 800 名記者中約有 300 人被解僱，除取消體育版、書評版等，裁員亦波及大部分海外記者，包括整個中東團隊及駐烏克蘭首都基輔記者。此外，製圖及本地新聞部門亦大幅縮減規模，每日 podcast 節目《Post Reports》亦告暫停。

華郵自1877年創刊，是美國老牌新聞媒體，2013 年被貝索斯收購。貝索斯除了加強控制該報的報評版面，在 2024 年總統大選前數日，他阻止該報發表支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的社論，被批破壞編採自主，向特朗普低頭。

沒有表態支持賀錦麗 流失 25 萬名訂閱

據《華爾街日報》，華郵沒有公開表態支持賀錦麗，引起讀者不滿，流失 25 萬名訂閱用戶。受人工智能（AI）等科技衝擊、讀者閱讀習慣變化等影響，華郵在 2024 年持續因廣告及訂閱收入下降，虧損約 1 億美元（約 7.8 億港元）。

同樣被裁的專題記者Marissa J. Lang表示，目前尚難以衡量裁員的全面影響，「失去 300 名負責監督權力、調查腐敗、報道海外戰爭，以及告訴你孩子的學校是否會因為下雪而停課的記者，其損失是無法估量的。」

來源：AFP