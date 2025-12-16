《萬千星輝頒獎典禮2025》10強名單出爐！已離巢李佳芯無緣爭視后

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
《萬千星輝頒獎典禮2025》各獎項10強名單出爐！一年一度嘅TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》將於2025年1月4日晚上喺澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行舉行。昨日（15日），TVB於將軍澳電視城公布劇集及演員等多個獎項10強名單，包括「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」、「大灣區最喜愛TVB劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角 」、「最佳劇集」、「最佳女配角」、「最佳男配角」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳電視歌曲」、「最佳男新人」及「最佳女新人」。大家最關心嘅視帝視后，今屆依然競爭激烈，不過已離巢嘅李佳芯未入圍10強，即睇完整10強名單（排名不分先後）。
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳劇集
1. 《奔跑吧！勇敢的女人們》
2. 《痞子無間道》
3. 《奪命提示》
4. 《刑偵12》
5. 《執法者們》
6. 《麻雀樂團》
7. 《俠醫》
8. 《巨塔之后》
9. 《金式森林》
10. 《新聞女王2》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男主角
1. 周嘉洛《痞子無間道》
2. 陳山聰《奪命提示》
3. 張振朗 《奪命提示》
4. 林保怡 《刑偵12》
5. 馬國明《執法者們》
6. 陳豪《俠醫》
7. 陳展鵬《巨塔之后》
8. 郭晉安《金式森林》
9. 羅子溢《金式森林》
10. 黃宗澤《新聞女王2》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女主角
1. 吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》
2. 劉佩玥《奪命提示》
3. 傅嘉莉《刑偵12》
4. 蔡潔《執法者們》
5. 張曦雯《俠醫》
6. 宣萱《巨塔之后》
7. 陳煒《巨塔之后》
8. 陳曉華《金式森林》
9. 佘詩曼《新聞女王2》
10. 李施嬅《新聞女王2》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男配角
1. 朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人們》
2. 林子善《奪命提示》
3. 羅子溢《執法者們》
4. 徐榮《金式森林》
5. 丁子朗《俠醫》
6. 姜大衞《麻雀樂團》
7. 羅天宇《金式森林》
8. 鄧智堅《新聞女王2》
9. 何廣沛《新聞女王2》
10. 吳業坤《新聞女王2》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女配角
1. 賴慰玲《奔跑吧！勇敢的女人們》
2. 劉穎鏇《奪命提示》
3. 陳自瑤《刑偵12》
4. 郭柏妍《麻雀樂團》
5. 劉佩玥《俠醫》
6. 吳若希《巨塔之后》
7. 高海寧《新聞女王2》
8. 王敏奕《新聞女王2》
9. 蔣祖曼《新聞女王2》
10. 龔慈恩《新聞女王2》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳綜藝節目
1. 《中年好聲音3》
2. 《直播靈接觸》
3. 《今晚乜都拗》
4. 《一日打工限定》
5. 《女神配對計劃》
6. 《聲秀》
7. 《在我心中，你是獨一無二》
8. 《剪裁魔法師2》
9. 《攻你上大學》
10. 《芷珊再約王嘉爾》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳資訊及專題節目
1. 《東張西望》
2. 《美食新聞報道》
3. 《江湖見》
4. 《香港系列之原味道》
5. 《Grand住去利物浦》
6. 《真相猜・情・尋》
7. 《盲盒鐵路遊》
8. 《空運世一》
9. 《無窮之路V - 智行無疆》
10. 《帶阿姐看世界》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男主持
1. 區永權：《東張西望》、《瞬間直擊半小時》、《健康新聞報道》、《萬千星輝賀台慶》
2. 鄭衍峰：《盲盒鐵路遊》、《第十五屆全國運動會》、《歡樂滿東華2025》、《中年好聲音4》
3. C君：《旅行最緊要近》
4. 錢嘉樂：《大師兄感謝祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《2025香港小姐競選決賽》、《滴水不漏拯救隊》
5. 許文軒：《娛樂新聞報道》、《勁歌金榜》、《中年好聲音3》、《善心《滿載仁愛堂》
6. 洪永城：《瞬間直擊半小時》、《空運世一》
7. 林盛斌Bob：《乙巳年吉星高照年初一》、《女神配對計劃》、 《攻你上大學》、《萬千星輝賀台慶》
8. 森美：《今晚乜都拗》、《星光熠熠耀保良》、 《明愛暖萬心》、《剪裁魔法師2》
9. 梁思浩：《直播靈接觸》
10. 陸浩明：《福佑香江 同心邁向2025》、《新春保良迎金蛇》、《食好D》、《玩轉澳門加倍Fun》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女主持
1. 陳貝兒：《慈善星輝仁濟夜》、《博愛歡樂傳萬家》、《萬千星輝賀台慶》、《無窮之路V - 智行無疆》
2. 陳庭欣：《東張西望》、《慈善星輝仁濟夜》、《喜迎金蛇慶豐年、《善心滿東華》
3. 陳懿德：《萬千星輝頒獎典禮2024》、《寵你一世》、《聲秀》、《盲盒鐵路遊》
4. 車婉婉 ：《中年好聲音3》、《中年好聲音4》
5. 朱凱婷：《東張西望》、《國慶76周年煙花大匯演》、《善心滿載仁愛堂》、《萬千星輝賀台慶》
6. 何沛珈：《東張西望》、《健康新聞報道》、《玩轉粵東粵北懶人包》、《第十五屆全國運動會》
7. 黎芷珊：《星光熠熠耀保良》、《香港美食匠人》、《歡樂滿東華2025》、《芷珊再約王嘉爾》
8. 麥美恩：《大師兄感謝祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰、《2025香港小姐競選決賽》、《善心滿載仁愛堂》
9. 戴祖儀：《寵你一世》、《玩轉澳門加倍Fun》、《英雄召集：超級電競大派對》
10. 汪明荃：《明愛暖萬心》、《萬千星輝賀台慶》、《帶阿姐看世界、《善心滿東華》
萬千星輝頒獎典禮2025｜飛躍進步男藝員
1. 陳浚霆：《愛‧回家之開心速遞》、《金式森林》
2. 張馳豪：《不可能任務》、《一日打工限定》、《萬千星輝賀台慶》
3. 馮皓揚：《俠醫》、《巨塔之后》、《獨嘉瞓過界指南》
4. 何晉樂Rock：《愛‧回家之開心速遞》、《J Music》
5. 林正峰：《大師兄感謝祭》、《鮮美湛江美景遊》、《萬眾同心公益金》、《大師兄Welcome Summer大激戰》
6. 吳業坤：《刑偵12》、《新聞女王2》
7. 冼靖峰：《J Music》、《香港系列之原味道》、《玩轉粵東粵北懶人包》
8. 涂毓麟：《執法者們》、《新聞女王2》
9. 曾展望：《今晚乜都拗》、《奇情谷》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》
10. 黃庭鋒：《富貴千團》、《麻雀樂團》、《巨塔之后》、《Grand住去利物浦》
萬千星輝頒獎典禮2025｜飛躍進步女藝員
1. 陳楨怡：《巨塔之后》、《新聞女王2》
2. 何沛珈：《東張西望》、《戀上西沙》、《健康新聞報道》、《第十五屆全國運動會》
3. 關嘉敏：《奔跑吧！勇敢的女人們》、《麻雀樂團》、《女神配對計劃》
4. 林秀怡：《大師兄感謝祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰、《盲盒鐵路遊》、《滴水不漏拯救隊》
5. 李芷晴：《愛‧回家之開心速遞》、《痞子無間道》、《女神配對計劃》
6. 梁凱晴：《奪命提示》、《明愛暖萬心》、《剪裁魔法師2》、《兩文三語通天下》
7. 倪嘉雯：《虛擬情人》、《美食新聞報道》、《新聞女王2》
8. 戴祖儀：《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》、英雄召集：超級電競大派對》
9. 王嘉慧：《巨塔之后》、《東張西望》、《健康新聞報道》、《盲盒鐵路遊》
10. 葉蒨文：《愛‧回家之開心速遞》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》、《英雄召集：超級電競大派對》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳電視歌曲
1. 《奪命提示》：吳業坤《一切豁開》
2.《刑偵12》：林保怡/張振朗/吳業坤/黎澤恩/吳若希/戴祖儀/梁宸語/何吉賽爾《我和我們》
3. 《執法者們》：Supper Moment《不想將你放下》
4. 《藏海傳》：張與辰《日光之下》
5. 《俠醫》：古巨基《最好的信念》
6. 《巨塔之后》：詹天文《序章‧結局》
7. 《金式森林》：張馳豪《金式森林》
8. 《金式森林》：吳業坤《還剩一件未做的事》
9. 《新聞女王2》：詹天文《Seeds of truth》
10. 《女神配對計劃》：戴祖儀《女神戀愛惱》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男新人
1. 馮皓揚
2. 何晉樂Rock
3. 林智樂
4. 劉洋
5. 曾錦燊
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女新人
1. 陳若思
2. 莊子璇
3. 倪嘉雯
4. 姚焯菲
5. 詹天文
萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB劇集
1. 《愛‧回家之開心速遞》
2. 《奔跑吧！勇敢的女人們》
3. 《痞子無間道》
4. 《奪命提示》
5. 《刑偵12》
6. 《執法者們》
7. 《俠醫》
8. 《巨塔之后》
9. 《金式森林》
10. 《新聞女王2》
萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB男主角
1. 周嘉洛《痞子無間道》
2. 陳山聰《奪命提示》
3. 張振朗《奪命提示》
4. 林保怡《刑偵12》
5. 馬國明《執法者們》
6. 陳豪《俠醫》
7. 陳展鵬《巨塔之后》
8. 郭晉安《金式森林》
9. 羅子溢《金式森林》
10. 黃宗澤《新聞女王2》
萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB女主角
1. 吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》
2. 劉佩玥《奪命提示》
3. 傅嘉莉《刑偵12》
4. 蔡潔《執法者們》
5. 張曦雯《俠醫》
6. 宣萱《巨塔之后》
7. 陳煒《巨塔之后》
8. 陳曉華《金式森林》
9. 佘詩曼《新聞女王2》
10. 李施嬅《新聞女王2》
萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目
1. 《大師兄感謝祭》
2. 《萬千星輝頒獎典禮2024》
3. 《友乜唔講得》
4. 《江湖見》
5. 《一日打工限定》
6. 《女神配對計劃》
7. 《聲秀》
8. 《真相猜・情・尋》
9. 《2025香港小姐競選決賽》
10. 《萬千星輝賀台慶》
