寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
《葬送的芙莉蓮》第二季動畫開播正式確認僅10集！黃金鄉篇是否做劇場版再掀熱議
由日本漫畫家山田鐘人打造，2023 年開播之後瞬間席捲全網的超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》從昨（16）天開始終於正式回歸，讓觀眾們跟隨芙莉蓮等人的腳步，重新踏上旅途。而有別於第一季的 28 集長篇故事，《葬送的芙莉蓮》第二季也正式確認，如同先前的爆料消息般確認只有 10 集，確認將更聚焦於角色的關鍵情感轉折，也掀起網友熱議，漫畫版中也很精彩的黃金鄉篇劇場版是不是就要來了。
在《葬送的芙莉蓮》第二季首集播映後，官方網站也更新了藍光版的相關資訊，確認第二季動畫如同先前爆料消息說的一樣，將只有 10 集故事，並且也找回了第一季動畫的原班製作團隊，希望能讓粉絲們重新回到芙莉蓮義行人的旅途中，一起體會雖然長度縮短，但仍然有更集中、深刻情感轉折的第二季故事劇情。
而這件事情曝光之後也再度引起了網友熱議，許多網友都在猜測《葬送的芙莉蓮》第二季動畫大幅縮短集數的背後原因，都期待《葬送的芙莉蓮》漫畫版中收穫許多好評的黃金鄉篇真的能被做成劇場版，然後在第二季動畫的最後一集播出後正式宣布，讓粉絲們能繼續期待。
不過，也有人指出，以黃金鄉篇的長度來說，做成劇場版可能太長了，可能必須做成不只一部劇場版，否則會壓縮到劇情。也有網友表示，以《葬送的芙莉蓮》漫畫中黃金鄉篇的長度來說，或許做成完整的一季動畫可能更合適，「甚至要一季加上劇場版收尾吧？」
而事實上，也有粉絲發現，《葬送的芙莉蓮》第二季動畫播畢後的隔周就是動漫圈盛事 Anime Japan 2026 舉辦，因此屆時或許《葬送的芙莉蓮》官方就會帶來最新的動漫消息。
其他人也在看
通通讓開！傳PlayStation把《GTA6》當自家獨佔，旗下新作都避開檔期
計畫於今年 11 月 19 日發售的超級大作《俠盜獵車手6（GTA6）》無疑是今年玩家們最期待的遊戲，也是許多遊戲廠商避之唯控不及，不希望新作檔期與之撞車的超級作品，以避免影響到遊戲銷量這點就連 PlayStation 也不例外。國外知名遊戲記者 Jason Schreier 最近掌握消息，稱雖然《GTA6》同時也會在 XBOX Series X|S 主機推出，但 PlayStation 並不止將《GTA6》當作一般的多平台遊戲發售，「反而把《GTA6》當作獨佔遊戲，讓旗下作品讓出檔期。」Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
運動後反而常感冒？解析身體反應：高強度運動到底是在強化，還是拖垮免疫力？
「明明有持續運動，為什麼反而更容易生病？」這個疑問困擾不少運動族群。許多人原本以為運動能提升免疫力，卻在高強度訓練後出現感冒、喉嚨痛，甚至一個月發燒一次的情況，讓人開始懷疑是不是運動反而傷身。姊妹淘 ・ 36 分鐘前
台北「甜甜圈」店推薦這6間：晴光市場脆皮甜甜圈、Haritts...一出爐即秒殺！
隨著日本甜甜圈名店「I’m donut?」登台的消息正式曝光，社群上也掀起一波「甜甜圈」的熱烈討論！其實台北不乏有許多間美味又極具特色的的甜甜圈店，像是以獨特台式口味聞名的「脆皮鮮奶甜甜圈」紅到連外國人都搶著排隊朝聖，口味精緻的「Haritts」與「ABCD.」則是甜點控必吃名單，以下6間「台北甜甜圈店」推薦給妳！bella儂儂 ・ 1 小時前
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 2 小時前
失眠變秒睡！「小狗睡姿 （Puppy Paws）」近期爆紅，不再失眠、輾轉難眠！
總輾轉難眠、難以入睡嗎？試想療癒人心、讓人感到放鬆的畫面之一大概就是小狗狗在冬日暖陽的照射下，懶洋洋地、毫無防備地安睡在小窩的香甜模樣吧！根據Bustle報導，近期在TikTok蔚為風潮的「小狗睡姿 （Puppy Paws）」或許也能讓正受失眠所苦的你安睡，一起來了解什麼是「小狗睡姿 （Puppy Paw）」！Beauty美人圈 ・ 1 小時前
林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，2年前約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。3年前受洗成為基督徒嘅Mag，去年9月底獲邀請到英國參加佈道會Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係 直言「唔打算與家人和解」
碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
結業潮2026｜香港第一代拉麵「麵屋一平安」美麗華店1.26結業 不獲續租老闆嘆租貴 網民：由幼稚園食到大學
香港飲食業寒冬未過，再有一間陪伴港人成長的老字號宣佈告急。被譽為「香港首批日本拉麵店」之一的「麵屋一平安」（Ippei-an），其位於尖沙咀美麗華廣場的分店宣佈將於 2026 年 1 月 26 日（星期一） 正式結業。 這間分店開業長達 20 年，見證了無數食客的成長，如今因不獲業主續租而無奈拉閘，令不少網民大嘆：「童年回憶又冇一間」。Yahoo Food ・ 18 分鐘前
車Cam直擊｜海怡半島女童過斑馬線鞠躬揮手 司機：終於遇到
鴨脷洲海怡半島日前有司機駕車到屋苑內一條斑馬線時停車，一位女童跟隨大人過路，她期間有禮地向司機鞠躬及揮手一刻被車Cam拍下放上社交平台，影片引起網民討論，表示小朋友「好乖」、「有家教就係咁」。am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
紅磡現樓悅麓震憾開價 折實324萬入場 入場呎價1.59萬起平絕同區近十年
紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元28Hse.com ・ 23 小時前
碧咸大仔Brooklyn控訴爸爸破壞與太太關係 遭KOL嘲諷：原來搞結婚會引致婆媳糾紛呢樣嘢係世界性問題
碧咸夫婦與大仔Brooklyn關係持續惡化，今日Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
熊本阿蘇火山觀光直升機3人失聯 包括兩名台灣遊客 乘客手機通報：偵測到強烈撞擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本熊本縣阿蘇市今日（ 20 日）發生觀光直升機失聯事件。一架由民間公司營運、從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛前往阿蘇火山的直升機，在超過預定返航時間後仍未返回，並與地面失去聯繫。機上共 3 人，包括 1 名日籍飛行員及 2 名台灣籍遊客。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評 珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」
小S大女兒Elly（許曦文）1月16日迎來20歲生日，她在社群平台分享一系列慶生照片，引起不少討論。照片中，她佩戴的是姨媽大S多年前送給她的Tiffany項鍊，這個細節也讓不少人聯想到兩人之間的親情連結。姊妹淘 ・ 4 小時前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會雞精｜7款雞精驗出不含脂肪！白蘭氏性價比最高 維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星名單）
消委會雞精大檢閱！雞精向來標榜有補健提神的功效，但市面上有滴雞精、熬雞精、素滴雞精、傳統雞精等等應該樣分辦？消委會第555期測試15款市面上較常見，不同類型的預先包裝雞精樣本，檢測及比較當中的營養素含量、食用安全度，發現最貴的雞精並不一定最好。Yahoo Food ・ 5 小時前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128、OLAY新生高效緊緻套裝 $308（即日起至26/01）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，OLAY新生高效緊緻套裝 $308/件、Elizabeth Arden綠茶香水 $98/件、SK-II 淨肌護膚潔面乳 $255/件、Kose定妝防水噴霧EX+ $68/件、Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128/件！YAHOO著數 ・ 6 小時前