《衛報》：LGBTQ+ 媒體失大量廣告支持 編輯指品牌支持多元與共融的「淘金潮」已終結︱Yahoo

美國近年出現反多元、反共融浪潮。（資料相片）

【Yahoo新聞報道】多個面向 LGBTQ+ 群體及其他少數族裔的媒體近期警告，在美國出現的反多元、反共融浪潮，正令廣告商避開與這些媒體合作。有編輯指出，過去品牌熱衷與少數族裔相關刊物合作，視之為展現多元與共融價值的「淘金潮」，如今卻已告終結，不少出版物正承受廣告收入銳減的打擊。

以「品牌安全」為由拒絕合作

根據《衛報》報道，英國《Gay Times》行政總裁華納（Tag Warner）表示，過去一年廣告客戶流失高達 80%，廣告收益損失超過 500 萬英鎊（約 5265 萬港元）。他直言，反多元共融的聲浪正改變企業的決策，「這就是赤裸裸的歧視，因為歧視無需符合商業邏輯」。

另一專注穆斯林女性聲音的平台《Amaliah》聯合創辦人巴卡爾（Nafisa Bakkar）則指，廣告商態度已有明顯轉變。她稱「多元共融的淘金潮徹底結束」，不少美國廣告商以「品牌安全」為由，迴避與少數族裔相關的媒體合作。

面向年輕黑人與多元族群的媒體《GUAP》創辦人卡馬拉（Ibrahim Kamara）亦認為，相比 2020 年，廣告商的支持力度大幅下降。他表示，「當時很多企業以支持少數社群為榮，但現在不少多元共融崗位可能已經裁撤，公關效應也大不如前」。

英國《Gay Times》行政總裁 Tag Warner (Photo by Lia Toby/Getty Images for GAY TIMES)

「支持 LGBTQ+ 新聞並非單純的慈善行為」

雖然《Gay Times》受到影響，但並非所有同類媒體均遭遇同樣打擊。《Attitude》出版商史泰爾斯（Darren Styles）指出，部分品牌仍然選擇堅守，「雖然他們會小心謹慎，卻不乏加大支持力度的例子」。不過，他亦承認，英國改革黨（Reform）支持率上升，令 LGBTQ+ 社群的未來仍具不確定性。

美國媒體集團 equalpride 行政總裁貝里希爾（Mark Berryhill）則表示，確有品牌與廣告公司比過去更謹慎，導致交易完成時間拉長。但他認為，這更突顯必須強調 LGBTQ+ 媒體的商業價值。他說，「支持 LGBTQ+ 新聞並非單純的慈善行為，而是合理的商業決定」。