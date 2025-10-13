港產勵志電影《觸電》，主演包括林敏驄、柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny）、盧慧敏（Amy Lo）、陳毅燊（ANSONBEAN）、蘇皓兒（Chloe So）、身兼原創故事、策劃、動作指導及演出的羅浩銘、羅莽、馮素波、吳肇軒、陳苡臻，特別客串的伍詠薇、肥腸、灰熊、陳鈺麟（床哥）@JFFT、夏鼎泉（米爺）@JFFT、李嘉彥（雞翼）@JFFT、張鋒良（良少）@JFFT、張毓軒、梁雋彥及李玗蓁。

《觸電》自9月18日正式上映以來，贏得觀眾的支持與一致好評，截至10月12日累計票房 $1,809,648。隨著觀眾反應熱烈，院線亦不斷加開場次，成為近期本地影壇的黑馬。 在剛過去的週末，《觸電》台前幕後走訪各大戲院謝票，親身與觀眾接觸，而導演梁國輝昨日（12/10）更率領編劇賀鑫（Lily）、演員林敏驄、Will、ANSONBEAN、羅浩銘及吳苑汶等同觀眾一同睇戲，向觀眾表達感謝。編劇Lily說：「我好少出嚟謝票，我其實睇咗8、9次。」在旁的林敏驄說：「有人睇咗36次。」林敏驄隨即詢問面前的觀眾，對方表示已看14次，對《觸電》十分支持。

《觸電》柯煒林排除萬難最後一刻決定參演 江美儀羅毓儀親身到場支持「車生」林敏驄

林敏驄表示，是日其「家人」亦有前來支持，原來是與林敏驄在電視劇《下流上車族》飾演其妻的江美儀和其女兒的羅毓儀，林敏驄說：「今日我個親生女蔓蔓（羅毓儀）有嚟，佢仲帶埋個奀挑鬼命（林俊其）嚟見家長，佢媽媽車太（江美儀）都有嚟。」林敏驄問席上江美儀覺得《觸電》是否好看，江美儀說：「絕！大絕呀！做乜唔搵我演？呢套戲真係好睇，希望票房一路上升。阿銘（羅浩銘）的動作編排真係好好。」林敏驄笑言：「佢話自己做得好過伍姑娘。」

之後，Will應司儀要求分享一個有關《觸電》的小秘密，Will透露接拍過程已經要排除萬難，因為本來另有工作在身：「我同導演之前已經認識，受到導演邀請拍攝時，導演打電話俾我話有呢部戲，同時佢遇到一啲困難，當時我飛咗去台灣工作，當時與經理人討論，因為有其他工作，時間上未必配合到，經理人話呢部戲劇本係好，建議我去接，好多謝導演同經理人話畀我知套戲係好，最終做到，係一段好美好嘅緣份，多謝大家。」

