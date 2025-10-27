《試當真》告別直播 豪哥泣不成聲 導演Ellen向游學修訴不滿

創業5年的香港YouTube頻道《試當真》今日正式告別，最後一場「《試當真》官方正式結局」直播，曾近6萬人同時收看。直播長達3個多小時，齊集台前幕後一眾成員，與觀眾告別。

直播中大家都分別發言，當中創辦人之一豪哥（蘇致豪）最終更忍不住泣別，他表示：「臨執笠前嗰兩個月請咗假，好複雜，太複雜，世界太複雜……一定係好愛先至會咁複雜。唔知點解個愛會變成咗單單打打、憎恨，又會愛返，我處理唔到。阿修問個instant係咪執咗好啲？大家都覺得係，所以就有呢個決定。好多謝咁多位同事。」結果都有不少同事都感觸落淚。最後豪哥以一曲〈我的快樂時代〉作結。

但直播結束前，亦有一個幕後導演向游學修訴不滿的場面，她表達有其他同事都認為：「阿修，唔好成日係公海度話啲同事啦。」她自己則認為：「如果你認為啲同事做得唔好，想你同公眾講之前，你同嗰個同事講咗先，呢個係相識一場嘅基本尊重。」之後游學修回應時都有道歉。