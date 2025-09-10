《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》時歷12年的系列就此劃上句號 恐怖力度大不如前｜影評

斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》作為時歷12年，再衍生個龐大世界觀的恐怖片系列；骨幹的正傳系列劃上句號時，也令電影大破票房紀錄，首周末全球狂收近2億美元，打破《小丑回魂》紀錄成為電影史上最高開畫票房恐怖片，為沉寂的暑期檔末注入動力。電影在「大結局」的前提下——只是「詭屋」正傳完結、「詭屋」世界觀並沒有完結，劇集據說已開發中，票房大勝卻不代表與水準成正比。沒有系列始創人James Wan導筒，上集已經水準欠佳，今回為求要完結個傳奇故事，竟然變成部溫情片，前大半段根本不覺在看恐怖片。即使導演已比前作進步、處理恐怖場面開始熟練，還是難掩劇情的空洞乏味，再強行連貫兩條支線。作為系列的最終回沒有大結局味道，更別談事先張揚卻「鋪」不來的電影宇宙，最終還是沒有出現。
恐怖氣氛確比上集進步
《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》故事講述華倫夫婦已踏入半退休之齡，女兒即將結婚，也想好好安享晚年。同時，一群受害人被惡魔纏身多年苦無他法，只好向華倫夫婦求助，卻發現這是一鼓糾纏他們多年的邪惡力量。對比導演上回《詭屋驚凶實錄3：魔旨》毫無記憶點、《詭修女II》流水作業式水準，今作確實多了恐怖效果，而導演亦落力師承得James Wan技藝，透過一閃而過的異像、觀眾「自己嚇自己」的效果去製造驚嚇，數場如錄影帶、電話線的意象，皆無需透過Jump Scare都能帶動氣氛；壓軸的大型驅魔追逐戰、幾線意外同時發生，再直看那個根源的「暗角」，一樣能達到所需氣勢。
《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》這原來是部溫情片？
可惜，電影為求變成部「大結局」，竟把固有的恐怖氣氛抹去，甚至變成部溫情電影？沒錯！故事為求要讓華倫夫婦有個結局，花了大半時間談他們的晚年生活，就連女兒被求婚等情節都仔細拍出，看至中段真懷疑自己是否在看恐怖片？故事又非一味專注地拍溫情片，又偶爾拍一家人的遇鬼情節，偏偏兩件事完全毫無關係。往作最可觀往往就是兩位主角與受害人之間千絲萬縷的關係，既是個鬼故事，也有細膩的調查過程，始為成功之道。此作側重拍這家人生活，亦削弱了受害人原有的恐怖經歷，到了差不多最後廿分鐘始勉強把兩件事連貫。
滿心期待的電影宇宙，來到最後一章還沒有成型
對於系列粉絲最失望的是，從首集《詭屋驚凶實錄》的高度變得每況愈下也罷，本身聲稱是個「群魔電影宇宙」，苦苦鋪排了12年都沒有成型，而這部「最後的儀式」宣傳上看似是一眾惡魔復仇般的故事，最終還是連貫不來，除了「老是常出現」，實則出場本已是犯駁的Annabelle外，全片並沒有你期望會看到的角色；作為一部最終章，在戲劇角度設計上，也沒有想像般的高潮色彩、聲稱足以令華倫夫婦退休的案件，「猛料度」比以往惡魔還要平庸，解決辦法竟是最俗套家人們愛的力量？看到這個長達12年的系列以此告終，真帶點尷尬。
｜《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》評分：65/ 100
｜片長：135分鐘
｜放映平台：全港院線
