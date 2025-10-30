《論盡媒體》宣佈停運 本月遭澳門當局取消登記 「面對日漸增加的壓力及風險」︱Yahoo

《論盡媒體》今日（30 日）在網站及社交平台宣佈停運。

【Yahoo新聞報道】在澳門獨立營運有 15 年的新聞傳媒《論盡媒體》，今日（30 日）宣佈將於今年內先後停止刊印紙本及暫停更新網站。《論盡》解釋，媒體面對日漸增加的壓力及風險，自去年 10 月起更被限制採訪部分官方活動，有記者更因採訪立法會面臨刑事檢控。澳門新聞局亦在本月（10 月）取消了《論盡》月刊登記編號，一直靠小量廣告、訂閱及捐款維持運作的《論盡》，在資源匱乏下，難以維持報道品質，無奈下只能作出艱難決定。

最後一期紙本月刊將以「號外」紀念特刊形式發行

《論盡媒體》今日發出題為「致讀者：珍重再見，惜別前行」的啟事，宣佈紙本月刊《論盡 All About Macau》將於最後一期十月號（150 期）出版後停刊，十月號將以紀念特刊「號外」形式推出，內容是回顧《論盡》過去十五年來所關注的議題。而《論盡》網站及相關社交平台上的新聞、專題報道及專欄等內容，亦將於今年 12 月 20 日起暫停更新。

《論盡》解釋，停運決定是面對日漸增加的壓力及風險，經審慎考慮後作出的決定。啟事指出，自去年（2024）10 月起，澳門部分官方活動限制《論盡》記者入場採訪 。今年 4 月，他們的記者再被拒進入立法會採訪，現時報社的三名記者更因此事件被指涉及刑事罪行，或將面臨刑事檢控。新聞局亦在本月通知，根據《出版法》，《論盡》「已不具備法定條件從事相關活動」，而《論盡》月刊登記編號已被取消。

今年 4 月 17 日，《論盡》兩名記者到澳門立法會採訪時被拒進入議事大廳，記者要求在場職員解釋不果，其後更被警方帶走「協助調查」。 （論盡媒體圖片）

《Yahoo 新聞》已向澳門新聞局查詢，尚待回覆。澳門網媒《平台》報道，澳門新聞局新聞廳本月 10 日發出內部通知，要求所有公共部門及實體停止邀請及禁止《論盡》在官方活動中進行採訪。通告中指出，《論盡》社長一職長期出缺，欠缺刊物法定負責人，故不符合《出版法》。

「懇請讀者繼續以行動守護公民社會」

啟事續指，《論盡》一直靠小量廣告收入、讀者訂閱以及小額捐款維持有限運作，在面對資源匱乏、外部壓力日增，以及所屬記者須應對司法程序的情況下，團隊深感難以維持報道品質，無奈下只能作出該艱難決定。

《論盡》由新聞工作者吳小毅、陳麗靜、彭靄慈及設計師鄭志偉等人於 2010 年創立，至今已有 15 年歷史。 《論盡》於 2010 年 8 月起在《訊報》開始每周專題，兩年後正式獨立營運，同時開通網站。2013 年 5 月，《論盡》發行第一期紙本月刊。至 2023 年，由於資源緊絀，《論盡》開始以付費訂閱及募捐作為營運經費主要的來源。

致讀者的啟事稱，作為澳門少數的獨立媒體，《論盡》關心城中的人和事，致力於多元報道，議題包括社會時事、文化藝術及環保等。一直以來，《論盡》在報道社會爭議事件時堅持新聞操守並深入調查，秉持公義與多元價值，提高社會的公民意識。

《論盡媒體》在 facebook 專頁宣佈停運決定。

啟事稱，《論盡》全體人員一直謹守崗位，堅守澳門《基本法》所保障的市民知情權及言論空間，秉持新聞工作者的專業精神，盡責報道，砥礪前行。停刊只是一個階段的結束，《論盡》仍懇請讀者繼續以行動守護公民社會，促進澳門多元價值和自主言論，為重要的議題發聲。

岑浩輝：澳門新聞自由受充分保證

今年 4 月，《論盡》兩名記者在澳門立法會採訪《施政報告》辯論期間被拒進入議事廳，在場理論後被警方帶走調查，治安警察局當晚指兩人有「強烈跡象」涉嫌觸犯「擾亂澳門特別行政區機關之運作」罪，案件移送檢察院偵辦。歐洲駐亞洲記者與傳播專業人員協會 (JOCPA) 其後就事件發表聲明，形容當局行為是「對新聞自由的嚴重打擊」。

今年 8 月，《論盡》發出「異動公告」，表示由於內部調整，因應人手不足，由 8 月 4 日起，即時新聞報道將由每日更新改為「不定期更新」。

去年 10 月當選成為澳門第六任行政長官的岑浩輝，在今年 1 月一個澳門傳媒晚宴上聲稱，澳門新聞自由受《基本法》和《出版法》充分保證，透過傳媒準確、及時的報道，令施政更貼近市民所思所想，也令市民了解及支持政府的施政工作，促進彼此良性互動。政府期望與新聞界攜手同行，各司其職，各盡其責，做好本份。