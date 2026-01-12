《議事論事》停播｜港台節目《議政四方》取代 1.14 起逢周三播出｜Yahoo

港台最後上載的《議事論事》為去年 8 月 1 日。主持為伍婉婷及徐俊逸，嘉賓為立法會議員邱達根、香港通訊業聯會主席劉貴顯。（港台片段截圖）

【Yahoo 新聞報道】播放近 40 年的香港電台節目《議事論事》將會停播，取而代之是新節目《議政四方》。港台回覆《Yahoo 新聞》查詢指，港台在新一屆立法會會期推出全新直播節目《議政四方》，將於 1 月 14 日起逢周三上午 10 時至 10 時半於「港台電視 32」播出，「第一時間深入跟進議會消息」。

1986 年首播

《議事論事》為港台長壽節目，資料顯示最早於 1986 年 4 月 9 日首播，主持和嘉賓會就香港政治及時事發表個人意見。歷屆主持包括陳毓祥、李鵬飛、李小薇、謝志峰、曾鈺成、余若薇等。過去節目的經典環節包括李鵬飛主持的〈飛哥與你〉、回顧政壇往事的〈政壇回憶錄〉、介紹新當選議員的〈議會新人王〉等。

近年改外判團隊製作

近年《議事論事》改由外判團隊負責製作，最後一任監製為彭志敏。港台網頁最後上載的一集內容為去年 8 月 1 日，內容包括輸入技術專才類別政策，環境及生態局與發展局正制定的《規劃新發展區的通用綠色框架》，評論部份則為討論訂立網絡安全法。之後，港台未再上載新內容。

廣告 廣告

翻查資料，港台的《議政四方》節目都存在多年，而在上屆會期每集片長 5 分鐘的節目當中，不同立法會議員都會獲邀討論不同議題。

李鵬飛主持的〈飛哥與你〉是《議事論事》昔日經典節目環節。（YouTube 片段截圖）

《議事論事》2009 年 6 月 25 日的〈議會新人王〉部分曾介紹梁美芬。（YouTube 片段截圖）

《議事論事》2009 年 6 月 25 日的〈議會新人王〉部分曾介紹梁美芬。（YouTube 片段截圖）

李百全在任處長期間曾抽起節目

港台近年經歷不少重大變化，其中李百全 2021 年 3 月 1 日出任廣播處長，執掌港台節目方針，之後發生幾宗爭議事件。其中 2021 年 3 月 11 日原定播出的《議事論事》突然被抽起，改為播放《卓越教室》，該集其中一部分，是由前立法會主席曾鈺成訪問學者袁彌昌，以及前民主黨立法會議員李華明，討論修改選舉制度。

港台當時回應查詢稱，不評論個別個案，但重申為加強編輯管理，以回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，廣播處長及港台高層管理人員在具爭議性的節目播出前，會檢視有關節目，切實履行編輯責任，以保障節目符合約章及守則的要求。

討論「假新聞」議題臨時變卦

另外，2021 年 4 月底《議事論事》一集內容原為「假新聞」，製作團隊原邀請了資深傳媒人陳景祥、中大新聞與傳播學院院長李立峯及黃潔慧討論，但錄製當日臨時取消。有傳媒引述消息稱，港台管理層曾自行邀請民建聯成員、前荃灣區議員林琳加入討論，製作團隊最後決定該集轉題目，改為討論關於入境條例修訂。

田北俊談《國安法》被指「不中立」遭刪走

2021 年 5 月 21 日，《議事論事》的內容包括自由黨榮譽主席田北俊談及美國商會的調查，指商界憂慮《港區國安法》，該部分被港台高層以「不中立」刪走。據傳媒報道，港台並沒有知會田北俊刪走有關內容，他作為嘉賓主持或受訪者，不樂見節目中言論或內容遭刪削。此外，當日同集《議事論事》片尾，「六四長跑」片段遭刪走。李百全曾在立法會上回應稱，涉事節目有一節未經審批，「製作團隊加咗入去」，認為做法偏離現有編輯管理機制，涉事團隊正接受調查，已獲安排其他工作，港台按第二類服務提供者機制，外聘團隊拍攝《議事論事》，直至調查完成。