《超級機器人大戰Y》正式發售！參戰作品一次看，上市紀念桌布同步公開

萬代南夢宮娛樂宣布，集結了各個知名動畫作品中的機器人與駕駛員的策略模擬RPG，Nintendo Switch／PlayStation5／STEAM版《超級機器人大戰Y》已於今（28）日正式發售。同步公開最新宣傳影片。

發售紀念桌布現已公開

為紀念本作發售，可使用於手機及電腦的特別設計桌布現已開放下載。

《超級機器人大戰Y》遊戲簡介

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

右為災厄、左則毀滅——

突破宿命吧，鋼之守護者。

《超級機器人大戰》是一款讓各種動畫作品中登場的機器人，超越作品界線而齊聚一堂，與共同敵人進行戰鬥的策略模擬RPG遊戲。

玩家可以在冒險部分欣賞到戰鬥為止的故事，並在模擬部分分別操控配置於地圖上的機器人，擊敗敵人。

戰鬥將分為我方行動回合和敵方行動回合，首先會由玩家移動機器人並進行戰鬥後，會輪到敵方行動。

當玩家破壞地圖中配置的所有敵人，即通過該關卡，並可進入戰略部分。

在戰略部分中，玩家將可運用戰鬥獲得的資金和點數，強化並培育機器人或駕駛員。

戰略部分結束後，將進入下一個劇情的冒險部分。

體驗各種動畫原作的跨界融合故事，享受機器人的戰鬥動畫影片，並持續強化培育自己喜好的機器人和駕駛員，就是《超級機器人大戰》的最大樂趣。

【參戰作品一覽】

《勇者萊汀》

《超電磁機器人 孔巴德拉V》

《聖戰士丹拜因》

《聖戰士丹拜因 New Story of AURA BATTLER Dunbine》

《重戰機艾爾鋼》

《機動戰士Z鋼彈》

《機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞》

《M-MSV》

《機動武鬥傳G鋼彈》

《新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾滋》

《機動戰士鋼彈SEED DESTINY》

《機動戰士鋼彈 水星的魔女第一季》

《無敵鐵金剛凱撒 死鬥！暗黑大將軍》

《蓋特機器人ARC》

《銀河機攻隊 莊嚴皇子》

《超時空要塞Delta》

《超時空要塞Delta 激情的Walküre》

《Code Geass 反叛的魯路修 III 皇道》

《Code Geass 復活的魯路修》

《哥吉拉：奇異點》

《SSSS.DYNAZENON》

【DLC①參戰作品】

《銀河旋風》

《The Big O》

《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》

【DLC②參戰作品】

《鋼鐵吉克》

《Dynamic企劃原創（蓋特機器人 漆黑漂流者）》

《傳說之勇者》

