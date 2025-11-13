《超級機器人大戰Y》DLC第一彈11月21日推出，收錄《銀河旋風》《The Big O》《風都偵探》

萬代南夢宮娛樂宣布，家用主機遊戲《超級機器人大戰》系列最新作品《超級機器人大戰Y》的DLC①即將於11月21日發布。

DLC①收錄了《銀河旋風》、《The Big O》及《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》3部作品，玩家將可以享受與這3部作品有關的追加區域任務及追加可遊玩機體。

購買超限定版、數位終極版、數位豪華版或DLC①＆②組合包的玩家將可以自11月19日開始搶先體驗DLC①。

包含免費更新ver1.1.0情報的「DLC①＆免費更新ver1.1.0宣傳影片」也已同步公開。

DLC①～來自黑暗的委託～

【內容】

追加可遊玩機體：5架機體

追加區域任務：16

追加艦內任務：13

追加輔助成員：2人

【DLC①參戰作品】

《銀河旋風》

《The Big O》

《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》

《銀河旋風》

《The Big O》

《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》

免費更新ver1.1.0發布內容

預計將於11月18日發布的免費更新ver1.1.0將發布以下內容：

追加特別任務：極限連戰

追加EX駕駛員技能

DLC①區域任務第1回「在街角微笑著」

其他、改善動作穩定度

追加特別任務：極限連戰

在CHAPTER 06中將加入全新的特別任務，是以少量單位打倒不斷出現的敵人的高難度任務。

在極限連戰中每一批出現的敵人稱為「WAVE」，在己方的回合中打倒出現的敵人即視為WAVE通關。

通關特定WAVE時，可獲得強力的強化零件或CREDIT等首次通關限定的特別報酬。此外，此任務可不限次數重複遊玩，並根據通關的WAVE獲得大量MXP。

玩家將可徹底培育喜愛的機體及駕駛員，使用自己編組的部隊通關全部10 WAVE。

※由於「極限連戰」屬於特殊任務，與系統中既有設定難度有別，為專用難度，因此，敵人的強度等內容不會因難度設定而有所差異。另外，本模式無法使用AUTO戰鬥。

※在極限連戰中擊墜敵人也無法累計經驗值、擊墜數或CREDIT。

追加EX駕駛員技能

針對11種駕駛員技能追加更強的【EX】技能。

玩家將可以收集技能程式，打造最強的駕駛員。

發布DLC①區域任務第1回「在街角微笑著」

在11月18日的免費更新中，將會發布DLC①區域任務第1回「在街角微笑著」。

未購買DLC①的玩家也可遊玩本區域任務。

※將遊戲更新至ver1.1.0後方可遊玩。

※挑戰免費更新的追加任務「在街角微笑著」前，需通關CHAPTER 02中最初的任務「受託的勇者們」。

※通關DLC①區域任務第1回「在街角微笑著」時，新機體及駕駛員不會加入己方。

※通關DLC①區域任務第1回「在街角微笑著」時，區域任務內新登場的駕駛員會登錄於「角色百科」中，但機體不會登錄於「機器人大圖鑑」中。

《超級機器人大戰Y》遊戲簡介

右為災厄、左則毀滅——

突破宿命吧，鋼之守護者。

《超級機器人大戰》是一款讓各種動畫作品中登場的機器人，超越作品界線而齊聚一堂，與共同敵人進行戰鬥的策略模擬RPG遊戲。

玩家可以在冒險部分欣賞到戰鬥為止的故事，並在模擬部分分別操控配置於地圖上的機器人，擊敗敵人。

戰鬥將分為我方行動回合和敵方行動回合，首先會由玩家移動機器人並進行戰鬥後，會輪到敵方行動。

當玩家破壞地圖中配置的所有敵人，即通過該關卡，並可進入戰略部分。

在戰略部分中，玩家將可運用戰鬥獲得的資金和點數，強化並培育機器人或駕駛員。

戰略部分結束後，將進入下一個劇情的冒險部分。

體驗各種動畫原作的跨界融合故事，享受機器人的戰鬥動畫影片，並持續強化培育自己喜好的機器人和駕駛員，就是《超級機器人大戰》的最大樂趣。

【參戰作品一覽】

《勇者萊汀》

《超電磁機器人 孔巴德拉V》

《聖戰士丹拜因》

《聖戰士丹拜因 New Story of AURA BATTLER Dunbine》

《重戰機艾爾鋼》

《機動戰士Z鋼彈》

《機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞》

《M-MSV》

《機動武鬥傳G鋼彈》

《新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾滋》

《機動戰士鋼彈SEED DESTINY》

《機動戰士鋼彈 水星的魔女第一季》

《無敵鐵金剛凱撒 死鬥！暗黑大將軍》

《蓋特機器人ARC》

《銀河機攻隊 莊嚴皇子》

《超時空要塞Delta》

《超時空要塞Delta 激情的Walküre》

《Code Geass 反叛的魯路修 III 皇道》

《Code Geass 復活的魯路修》

《哥吉拉：奇異點》

《SSSS.DYNAZENON》

【DLC①參戰作品】

《銀河旋風》

《The Big O》

《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》

【DLC②參戰作品】

《鋼鐵吉克》

《Dynamic企劃原創（蓋特機器人 漆黑漂流者）》

《傳說之勇者》

－

