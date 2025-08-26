《辦公室 AI 急救包》順利舉行，活用最新 AI 工具、AI PC 線上線下反應熱烈！

由 DotAI HK 主講、ASUS AI PC 硬件支援的《辦公室 AI 急救包》在上週已經順利舉行，線下實體版本名額火速爆滿，由 Yahoo Tech 製作、Yahoo TV 直播的線上直播版本亦有逾七千觀看數，可見香港人都在這 AI 浪潮之下以積極態度進修。

活動上，DotAI 聯合創辦人 Chak 分享了多個實用 AI 工具，包括以畫布方式協助用戶整理靈感的 KUSE、Preplexity 具備 AI Agent 特性的 Comet 瀏覽器等，當中更包含面對坊間海量 AI 工具的選擇時，已經如何按自身需要去作選擇。

Yahoo Tech HK 編輯 Eric 也以 Perplexity 為核心，分享在生成式 AI 仍然存有幻覺、被錯誤資訊污染的風險裡，如何能夠透過 AI 獲得具權威性、可溯源答案的個人經驗。讓用戶不會輕易被 AI 控制，而是學會好好駕馭 AI。

《辦公室 AI 急救包》的資訊豐富、繁多，講者們透過 ASUS Zenbook DUO 內建雙螢幕的特性，把要分享的畫面以全螢幕投影給觀眾，同時又有另一片完整的螢幕可以打開複數視窗，隨時調出資料和筆記進行演講。

《辦公室 AI 急救包》的精華片段已經上載到 Yahoo Tech HK 的 Facebook、Instagram、YouTube 和 Yahoo TV，有興趣的朋友可以隨時翻看當日分享內容。

香港指定合作夥伴 HKT 旗下特選客戶，可以免費獲贈 Perplexity Pro 一年試用，登入 1O1O、csl、HKT app 即可兌換，詳情可到相關網頁。

