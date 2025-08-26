天文台料低壓區本週中入南海
《辦公室 AI 急救包》順利舉行，活用最新 AI 工具、AI PC 線上線下反應熱烈！
由 DotAI HK 主講、ASUS AI PC 硬件支援的《辦公室 AI 急救包》在上週已經順利舉行，線下實體版本名額火速爆滿，由 Yahoo Tech 製作、Yahoo TV 直播的線上直播版本亦有逾七千觀看數，可見香港人都在這 AI 浪潮之下以積極態度進修。
活動上，DotAI 聯合創辦人 Chak 分享了多個實用 AI 工具，包括以畫布方式協助用戶整理靈感的 KUSE、Preplexity 具備 AI Agent 特性的 Comet 瀏覽器等，當中更包含面對坊間海量 AI 工具的選擇時，已經如何按自身需要去作選擇。
Yahoo Tech HK 編輯 Eric 也以 Perplexity 為核心，分享在生成式 AI 仍然存有幻覺、被錯誤資訊污染的風險裡，如何能夠透過 AI 獲得具權威性、可溯源答案的個人經驗。讓用戶不會輕易被 AI 控制，而是學會好好駕馭 AI。
《辦公室 AI 急救包》的資訊豐富、繁多，講者們透過 ASUS Zenbook DUO 內建雙螢幕的特性，把要分享的畫面以全螢幕投影給觀眾，同時又有另一片完整的螢幕可以打開複數視窗，隨時調出資料和筆記進行演講。
《辦公室 AI 急救包》的精華片段已經上載到 Yahoo Tech HK 的 Facebook、Instagram、YouTube 和 Yahoo TV，有興趣的朋友可以隨時翻看當日分享內容。
香港指定合作夥伴 HKT 旗下特選客戶，可以免費獲贈 Perplexity Pro 一年試用，登入 1O1O、csl、HKT app 即可兌換，詳情可到相關網頁。
更多內容：
HKT 送 Perplexity Pro 免費一年試用！即睇換領資格
Perplexity AI 加入 WhatsApp，香港可用、免登入、免 VPN！吉卜力風格、中文對答都可以！
Perplexity AI 全攻略｜三大模式使用懶人包、香港白領與學生實用指南
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 1 天前
AirPods Pro 3 又變今秋登場？Max 銷量不上不下，新品遙遙無期
原本據稱要拖到 2026 年才會到來的 AirPods Pro 3 現在又被傳會在今秋登場，彭博的 Mark Gurman 表示這款新耳機會是 Apple 接下來新品陣容的一部分。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Amazon優惠｜M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在返校季回歸到了歷史低點！目前這款產品正在 Amazon 上以低至 US$499 的價格促銷，換算過來最低大約 HK$3,900。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 1 天前
耀才：港股應研究24小時交易 料刺激港股成交至少增50%
耀才證券金融(1428.HK)行政總裁許繹彬表示，港股應研究24小時交易，公司過去在不同場合已已港交所(0388.HK)提出相關建議。由於業內已提供24小時電子化存款渠道，相信香港具備推24小時交易機制的條件。AASTOCKS ・ 4 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 1 天前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 1 天前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算
滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。信報財經新聞 ・ 14 小時前