《遊戲人生Zero》慘遭AI配音毒手！亞馬遜沒授權就測試，角川正在調查中
日前 Amazon（亞馬遜）旗下的串流平台 Amazon Prime Video 被發現為《BANANA FISH》和劇場版《No Game No Life 遊戲人生 Zero》等多部知名動畫作品，倍加入了極為粗糙的英語 AI 配音。引發了英語配音員和動漫社群的不滿，批評 AI 的表現毫無情感、錯誤百出，並怒斥是對專業的侮辱。而近日，版權方日本角川（KADOKAWA）則是作出回應，確認他們沒有授權過使用 AI 配音，將會展開調查，目前該 AI 配音大部分都已經被刪除。
根據外媒 Anime News Network 聯繫，日本角川回應，明確表示他們從來沒有授權亞馬遜在《No Game No Life 遊戲人生 Zero》上使用 AI 生成的配音，也沒有允許任何將現有配音替換為 AI 版本的行為。而負責美國配音與動畫授權相關的 Sentai Filmworks，他們也提到正在和角川展開調查當中，並同樣表示他們事前都不知情。
而在引發炎上風波後，亞馬遜目前已經把相關作品的 AI 配音版本從 Prime Video 下架，但仍有幾部的 AI 配音仍然可以切換。許多網友也沒想到，原來亞馬遜根本沒有獲得授權就開始測試，認為這種劣質的 AI 聲音不只是破壞觀影體驗，更嚴重損害了整個配音產業的生態。
