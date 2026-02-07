《金多寶》專訪｜Edan為角色加鄉音 讚李尚正似Lokman 金燕玲氣場勁只得鍾雪瑩敢撩傾偈

賀歲片中有一齣主打搞笑溫情，那就是由金燕玲、呂爵安（Edan）、鍾雪瑩、李尚正、楊詩敏（蝦頭）主演的《金多寶》。電影講述一家人誤以為中六合彩的蝦碌事，放笑彈之餘又不失感動溫馨，金燕玲更斬釘截鐵指絕不似《富貴逼人》：「我心諗，你都未睇，點知我哋咩戲種呢？我希望我哋套戲可以連結到觀眾笑同喊，唔係淒涼，係感動。」戲中更有楊樂文（Lokman）扮演少年李尚正，連Edan都大讚：「有一場見到啲相覺得，嘩！真係似喎！」這家人驚喜無窮，必讓觀眾又笑又喊！

賀歲片《金多寶》主打搞笑溫情，一家人戲外都非常親密。

金燕玲氣場強勁，錫晒「乖孫」鍾雪瑩

金燕玲戲中是個慈祥嫲嫲，但她坦言自己拍戲的時候氣場勁，無人敢埋身：「銀幕前就冇乜氣場，銀幕後就有氣場！我喺度個氣氛就嚴肅啲，因為我做嘢係好專注，有人喺隔離都話：『背緊對白唔好嘈呀！』但係戲入面就係一個好慈祥嘅嫲嫲，好nice嘅，真人就嚴肅啲。」「孫女」鍾雪瑩：「感受到嘅！每人專注工作嘅模式都有特別嘅感覺。（你敢唔敢同嫲嫲傾偈？）我算係大家唔敢之中比較敢！」

金燕玲氣場強勁，但鍾雪瑩都能成功「破冰」。

玲姐更指，其實跟鍾雪瑩早見過面，在一個飯局場合，鍾雪瑩眼見金燕玲自己一個，就專程走到身邊陪伴及聊天，不讓她落單，金燕玲對此印象尤深：「佢純粹見一個老人家坐喺度，陪下我、照顧我，我對佢印象好深！我係好錫佢，因為本身我已經好鍾意佢。」

Edan將角色變土豪加鄉音

對於有網民指《金多寶》故事似《富貴逼人》，金燕玲指大家應先觀看後才落定論：「我見網上面好多人睇完預告就話：『好笑咩？都係《富貴逼人》嗰啲戲種！』我心諗，你都未睇，點知我哋咩戲種呢？你哋睇睇先，再講覺得係咩戲種？我希望我哋套戲可以連結到觀眾笑同喊，唔係淒涼，係感動。」

《金多寶》其實不像《富貴逼人》，戲中有更多感人部份。

Edan在戲中並非屬於這家人，而是鍾雪瑩的同事兼暗戀者。戲中他為幫鍾雪瑩，扮鬼扮馬，Edan更自己設計了一個土豪形象，兼用鄉音說話：「本身劇本冇土豪嘅成分，冇講鄉音嘅成分，嗰時睇覺得幾得意喎如果加呢個元素，導演又覺得ok喎，所以先特登嗰場又設計個造型畀佢。其實好耐之前我都試過，喺ERROR第一個騷做嘉賓嘅時候玩過，今次又可以放呢套戲入面，重出江湖，都幾爽！」

Edan 將角色變土豪，又加上鄉音，大增搞笑氣氛。

李尚正與Lokman神似：驚Lokman嬲！

Edan之前已經拍過不少賀歲片，笑問他是否成為了賀歲之子，每年都會賀歲？「係就好囉！有得拍賀歲片梗係開心啦，自己都鍾意搞笑。 」金燕玲：「我入咗行咁耐，第一次拍賀歲片咋，過晒氣喇！佢都令我好驚訝，我第一日開工唔知佢係偶像，第一次睇佢就好鍾意佢，呢個小朋友有前途，因為佢冇偶像包袱，呢個係做演員應該要有。好用心，又靚仔，唔知你公司會唔會話要顧你形象？」Edan：「我好難先爭取到！哈哈！多謝嫲嫲！」

金燕玲讚Edan沒有偶包。

戲中最搞笑的一幕，是MIRROR隊長Lokman竟然扮演年輕版李尚正，更出奇地相似！問到現實中，有否曾被指似Lokman？李尚正：「好似冇，唔知係咪驚Lokman嬲。」Edan就指：「導演犀利囉，咁都諗到，第一眼望落去唔會聯想到，但有一場見到啲相覺得，嘩！真係似喎！」李尚正更指不抗拒做男團，Edan：「可能同Lokman整個二人限定組合？」那李尚正可以跳唱？「練嘅啫，你估Edan……」Edan：「一出世就識跳舞咩？」非常合拍。

李尚正竟然與Lokman神似？

Edan拒著透視裝謝票，傻傻單戀鍾雪瑩

李尚正與Edan一唱一和，剛好兩人都是電視台的搞笑擔當，Edan指：「我有睇佢節目，喺佢面前唔好講搞笑啦，泰斗呀呢啲！ 」記者笑指兩位都算是綜藝之神？Edan即耍手：「哇唔好咁講！喺佢面前我係螻蟻！ 跟佢學嘢！」戲中李尚正大膽以透視裝現身搞笑，他指：「有呀有掙扎㗎，雖然係搞笑電影，但都唔應該用呢啲嚟做賣點丫？（今次真係「賣點」？）要高級啲，我會同導演反映。（謝票會著透視裝嗎？）如果Edan著就派福利。」Edan即拒絕：「免了免了。」

Edan明言拒著透視裝謝票！

戲中的嫲嫲形象，來自導演翁子光的個人經歷，但就找了鍾雪瑩來演自己，Edan笑說：「佢有講過，如果搵一個靚仔嚟演自己會好自戀。」所以片場上導演都不時向鍾雪瑩分享親身感受。Edan更指，自己一直以為與鍾雪瑩是CP，但後來才發現有誤會！「我主要嘅任務都係關心佢，同鍾雪有曖昧嘅感情線。但幾好笑，拍咗一兩日發現佢完全冇同我曖昧嘅打算！」鍾雪瑩：「我發現我接收訊息有啲錯咗，導演同我講呢件事唔係雙方向。」Edan：「單方向㗎？誤會大囉。」傻傻單戀鍾雪瑩，成為了搞笑的誤會。

《金多寶》溫馨又搞笑，絕對是合家歡之選。

