《金式森林》郭晉安手錶被指便宜貨不襯富豪身份 醫院及辦公室寒酸 網民嘲：窮人裝富

由三屆視帝郭晉安擔正演出的TVB與內地合拍劇《金式森林》，於9月17日起在內地播出，無綫翡翠台則於10月13日起播放，25集劇情講述富豪家族的恩怨情仇。當中郭晉安飾演珠寶界大王，其衣着打扮與行頭當然要切合其億萬富豪的身份，惟有內地網民在小紅書發帖，指劇中的佈局與氣氛寒酸，就像是「窮人裝富」，綜合列舉了三方面，包括辦公室坐位窄狹、富豪入住的醫院條件差，更有許多人談論郭晉安所配戴的GUESS手錶只是大眾化貨色，「億萬富豪會戴這種錶嗎？」。

《金式森林》在內地網上平台熱播，不少網民熱議劇情，有人開帖質疑「TVB這麼窮了嗎？」，表示「之前就看到說《金式森林》裡像一群窮人走進樣板間玩過家家…再一看…百億富豪珠寶大亨，住院條件那麼差」，而多名網民都留意到郭晉安所配載的手錶，「有趣，豪門闊少太子爺，戴個GUESS的錶，戴就戴了，鏡頭別湊那麼近嘛」。另外，有人指出羅子溢身處的辦公室，職員的桌子極為狹窄，「這麼專業且說是行業內數一數二的公司，五個人擠著辦公……我都不知道這樣怎麼坐，想伸個腿分分鐘踢到對面，想打開個資料夾還得把旁邊的雜物挪一挪」。

有網民從《金式森林》的「富不起來」的格局質疑是否因為缺少贊助，又指富豪名錶應是身份象徵，認為最少應挑選數十萬，甚至過百萬的名錶作道具才合理。不過，有人立即列舉香港富豪李嘉誠為例，指「李嘉誠沒戴Apple Watch之前也只是戴CITIZEN」，而「誠哥」過往亦經常配戴精工手錶，售價只是數百至數千元，他曾解釋為何戴便宜手錶，原因是「戴起來不必小心翼翼」。事實上，不少富豪的手錶未必是天價，正如微軟創辦人Bill Gates喜歡戴CASIO手錶，其中一款售價僅24美元（約187港元）。有網民甚至看透富豪心態，表示「估計有錢的盡頭是喜歡就買就戴，不是你貴我就要買要戴」。