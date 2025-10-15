《金田一》友坂理惠與第三任老公香港慶生 歎點心早晚坐天星小輪

友坂理惠與第三任老公香港慶祝46歲生日 飲早茶歎點心早晚坐天星小輪

日本女星友坂理惠16歲時於日劇《金田一少年事件簿》飾演「七瀨美雪」一角爆紅，更曾獲唱片公司安排來港舉行粉絲活動。除咗歌影視受到注意，其感情狀況亦成為話題。友坂理惠2003年與舞台劇導演兼演員河原雅彥結婚，翌年誕下一子，婚姻僅維持5年。後來與音樂人渡邊健二交往，並於2011年再度步入婚姻，但6年後再次離異。直到2022年底，友坂理惠再次結婚，成為她人生中嘅第三次婚姻。

日前，友坂理惠與老公到香港旅行，慶祝46歲生日，其香港行程包括到蓮香樓飲早茶、中環品嚐泰國菜。友坂理惠於飲茶時，對於香港獨有搭枱文化感到好奇，尤其見到茶客用茶洗筷子覺得非常有趣。友坂理惠又於此行中對天星小輪情有獨鍾，早晚兩回乘坐天星小輪遊維港，感受香港獨特風情。友坂理惠坦言，今次行程中被唔少香港人認出，當中有途人表示曾睇過佢嘅代表作《金田一》，收藏佢嘅CD和寫真集，仲特別喜歡由椎名林檎為佢作曲嘅《Cappuccino》，令佢感到非常驚喜和感動。

廣告 廣告

《金田一少年事件簿》

《金田一少年事件簿》

友坂理惠IG

友坂理惠IG

友坂理惠IG

友坂理惠IG

友坂理惠IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！